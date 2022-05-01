Харків'янин викрав $30 тис. і 100 тис. грн у жінки, доки та ховалася від обстрілів. Його затримала поліція

Про це повідомила Поліція Харківської області у "Фейсбук".



"Зловмисник спокусився на сумку жінки, у якій вона тримала усі свої заощадження у сумі $30 тис. та 100 тис. грн. Поліція повернула гроші власниці", – йдеться у повідомленні.



20 квітня жінка повідомила полцію про крадіжку сумки з такою сумою коштів. Невідомивй зловмисник викрав кошти у потерпілої у підвалі будинку по проспекту Гагаріна в Харкові, де вона переховувалася від обстрілів. Поліцейські встановили особу крадія.



"Ним виявився 24-річний мешканець міста Харкова. Правопорушник проник до підвалу та забрав сумку", – повідомила поліція.



Правоохоронці повідомили злочинцю про підозру, зараз він перебуває під вартою в якості запобіжного заходу. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.



Нагадаємо, СБУ викрила схему крадіжки грошей іноземців під виглядом "інвестицій" в криптовалюту.





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