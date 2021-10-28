Хаві відреагував на пропозицію очолити "Барселону"

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією видання, Хаві дав згоду замінити нідерландця Рональда Кумана на посаді головного тренера "Барселони".

Для того, аби очолити каталонський клуб, іспанцю необхідно розірвати контракт зі своєю нинішньою командою - "Аль-Саддом".

Очікується, що Хаві розпочне роботу з "Барселоною" після перерви на матчі збірних та дебютує на посаді головного тренера у матчі чемпіонату Іспанії з "Еспаньолом" 21 листопада.

Рональда Кумана напередодні відправили у відставку після поразки 0:1 від "Райо Вальєкано" у чемпіонаті Іспанії.

41-річний Хаві з 2019 року тренує катарський "Аль-Садд", в якому він завершив кар'єру футболіста. З 1998 до 2015 року півзахисник виступав за "Барселону", з якою став восьмиразовим чемпіоном Іспанії та чотири рази виграв Лігу чемпіонів, а загалом здобув 25 трофеїв.

Нагадаємо, 28 жовтня "Барселона" відправила Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера.

Після цього стало відомо, що "Барселона" має намір призначити новим тренером колишнього гравця клубу Хаві.

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