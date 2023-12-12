Хаяо Міядзакі вперше очолив північноамериканський прокат завдяки фільму "Хлопчик і чапля"
"Хлопчик і чапля", остання робота улюбленого японського аніматора Хаяо Міядзакі, стала його першим фільмом, який очолив північноамериканський кінопрокат
Про це повідомляє CNN.
За словами Пола Дергарабедіана, старшого медіааналітика Comscore, фільм заробив близько 13 мільйонів доларів у перший вікенд прокату, що є найбільшим показником для фільмів Міядзакі та студії Ghibli, співзасновником якої він є, у Сполучених Штатах та Канаді.
"Ці вихідні продемонстрували здатність японського кіно залучати аудиторію до кінотеатрів", - заявив Дергарабедян, додавши, що попередні фільми Міядзакі мали лише "дуже обмежений" реліз у Північній Америці.
Зокрема, нова анімаційна фантазія від Міядзакі також стала першою повністю іноземною стрічкою, що очолила американський прокат цього року.
"Хлопчик і чапля", історія про дитину, яка після смерті матері потрапляє до таємничого царства, вийшла на екрани кінотеатрів по всій території США 8 грудня. Дергарабедян зазначив, що це був "безумовно" найширший реліз будь-якого фільму Міядзакі в Північній Америці.
У понеділок, 11 грудня, стрічка принесла Міядзакі його першу номінацію на "Золотий глобус" у категорії "Найкращий анімаційний фільм". Фільм також був номінований за найкращий оригінальний саундтрек композитора Джо Хісаїші.
Фільм знаменує його повернення до кінематографії після того, як він оголосив про свою відставку у 2013 році. Студія Ghibli, яка була продана Nippon TV на початку цього року, заявила, що на створення фільму пішло сім років.
- 11 грудня голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оприлюднила список номінантів кінопремії "Золотий глобус – 2024".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.98 Купівля 36.98Продаж 37.62
- EUR Купівля 39.79Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе