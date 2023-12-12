Хаяо Міядзакі вперше очолив північноамериканський прокат завдяки фільму "Хлопчик і чапля"

Про це повідомляє CNN.

За словами Пола Дергарабедіана, старшого медіааналітика Comscore, фільм заробив близько 13 мільйонів доларів у перший вікенд прокату, що є найбільшим показником для фільмів Міядзакі та студії Ghibli, співзасновником якої він є, у Сполучених Штатах та Канаді.

"Ці вихідні продемонстрували здатність японського кіно залучати аудиторію до кінотеатрів", - заявив Дергарабедян, додавши, що попередні фільми Міядзакі мали лише "дуже обмежений" реліз у Північній Америці.

Зокрема, нова анімаційна фантазія від Міядзакі також стала першою повністю іноземною стрічкою, що очолила американський прокат цього року.

"Хлопчик і чапля", історія про дитину, яка після смерті матері потрапляє до таємничого царства, вийшла на екрани кінотеатрів по всій території США 8 грудня. Дергарабедян зазначив, що це був "безумовно" найширший реліз будь-якого фільму Міядзакі в Північній Америці.

У понеділок, 11 грудня, стрічка принесла Міядзакі його першу номінацію на "Золотий глобус" у категорії "Найкращий анімаційний фільм". Фільм також був номінований за найкращий оригінальний саундтрек композитора Джо Хісаїші.

Фільм знаменує його повернення до кінематографії після того, як він оголосив про свою відставку у 2013 році. Студія Ghibli, яка була продана Nippon TV на початку цього року, заявила, що на створення фільму пішло сім років.