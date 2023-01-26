Хек під сиром у духовці. Рецепт приготування
Цей рецепт дуже простий та швидкий у приготуванні. Страва - смачна та корисна для всієї родини. Хек - риба доступна і недорога
Інгредієнти:
- Сир - 120 г
- Хек - 800 г
- Дві столові ложки сметани
- Дві чайні ложки гірчиці
- Одна чайна ложка спецій/приправ
Покроковий рецепт приготування хека під сиром:
- Нарізаємо філе хека порційними шматочками
- Посипаємо кожен шматочок приправами
- Викладаємо хек на пергамент
- Змішуємо сметану та гірчицю
- Змащуємо рибу
- Посипаємо рибу тертим сиром
- Запікаємо наш хек в духовці (температура - 180 градусів, час 25 хвилин)
- Подаємо до столу!
Смачного!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.58
- Актуальне
- Важливе