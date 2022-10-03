Херсон не готовий до зими, ситуація критична, - депутат облради

Про це він розповів на брифінгу Media Center Ukraine.

Ситуацію у місті Хлань називає критичною, за його словами обласний центр зовсім не готовий до опалювального сезону, особливо складна ситуація на правому березі міста. Він зазначає, що у відсутності газу окупанти звинувачують Україну, начебто саме українська влада відрізала газопостачання.

"Найбільшою турботою" депутат називає нещодавно деокуповані населенні пункти, оскільки там повністю знищена критична інфраструктура та відсутня електроенергія. Він наголошує на необхідності забезпечити звільнені населені пункти будматеріалами, аби жителі могли "хоча б налагодити собі дах і достойно перезимувати."

"Задача номер один - допомогти людям, які залишились в цих селах та населених пунктах пережити цю гуманітарну кризу", - каже Сергій Хлань.

Депутат також повідомив, що наразі дуже складно виїхати з Херсону - росіяни заблокували виїзд з міста у зв'язку з "референдумами". Аби покинути окуповані території, необхідно отримати "перепустку",

"Для цього дозволу потрібні копії всіх сторінок паспорта і навіть свідоцтво про народження дорослих людей. Чоловікам обов'язково мати військовий квиток, і все це в електронному вигляді. Невідомо, коли буде відповідь і як це оформлювати, оскільки в деяких населених пунктах немає інтернету. Окупанти, фактично, заблокували виїзд", - коментує ситуацію Хлань.

Він також зазначив, що наразі у місті відбуваються поквартирні обходи в пошуках чоловіків, яких можна мобілізувати. Окупанти говорять про так звані "добровольчі мобілізаційні батальйони", що будуть входити до збройних сил РФ.

Раніше Сергій Хлань в ефірі Еспресо вже розповідав, що з 1 жовтня російські окупанти вимагають у людей спеціальні дозволи на виїзд, на пункті пропуску зібралося вже понад 1,5 тис. автомобілів.

2 жовтня 129-та бригада ТрО Кривого Рогу звільнила селище Архангельське у Херсонській області.

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