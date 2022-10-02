Зеленський заявив про звільнення селища "Архангельське" у Херсонській області
Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що 129-та бригада ТрО Кривого Рогу звільнила селище "Архангельське" у Херсонській області
Про це він повідомив у вечірньому зверненні.
"Дякую воїнам 127-ї бригади тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини. Воїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку. Воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами й звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку", - наголосив президент.
Він підкреслив, що сьогодні Україна відзначає не лише День учителя, а й День Сил тероборони. Тому Зеленський подякував ще й воїнам 115-ї бригади тероборони, які зробили чималий внесок у захист Житомирщини, а також воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині.
- 2 жовтня президент України Володимир Зеленський 2 жовтня 2022 року повідомив, що місто Лиман, що на Донеччині, було повністю зачищене від окупантів. Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий в ефірі Еспресо розповів, що наразі в місті відбувається розмінування, створюються умови для відновлення життя в Лимані та надається допомога тим, кому вона наразі найбільше необхідна.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.68
Купівля 40.68Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе