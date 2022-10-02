Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

"Дякую воїнам 127-ї бригади тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини. Воїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку. Воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами й звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку", - наголосив президент.

Він підкреслив, що сьогодні Україна відзначає не лише День учителя, а й День Сил тероборони. Тому Зеленський подякував ще й воїнам 115-ї бригади тероборони, які зробили чималий внесок у захист Житомирщини, а також воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині.

2 жовтня президент України Володимир Зеленський 2 жовтня 2022 року повідомив, що місто Лиман, що на Донеччині, було повністю зачищене від окупантів. Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий в ефірі Еспресо розповів, що наразі в місті відбувається розмінування, створюються умови для відновлення життя в Лимані та надається допомога тим, кому вона наразі найбільше необхідна.

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