Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ось тепер вже з 1 жовтня окупанти оголосили (вони попереджали, але ніяких роз'яснювальних матеріалів не давали), що тепер для виїзду необхідний спеціальний дозвіл і для перевізників, і для тих, хто виїжджає. Що це означає – ніхто не розуміє", - сказав Сергій Хлань.

Депутат Херсонської обласної ради повідомив, що наразі на пункті пропуску утворилася велика черга, українці на окупованій території не розуміють, як їм отримати дозвіл для виїзду.

"Тому на зараз на пункті пропуску зібралося вже понад 1,5 тис. автомобілів. Наразі виїзд заблокований, люди не розуміють, який дозвіл їм треба отримати. Черги шалені, люди роз'їхалися по найближчім селам для того, щоб мати змогу десь хоча б елементарний побут налагодити. І чекають фактично сьогоднішнього дня, понеділка, для того, щоб подати відповідні документи", - зауважив він.

Сергій Хлань зазначив, що окупанти вимагають подавати документи для оформлення дозволу на виїзд через електронну пошту, однак на окупованій Херсонщині майже немає ні інтернету, ні телефонного зв'язку.

"Документи подаються електронкою, відповідно до того, що кажуть окупанти. Але мобільного зв'язку та й навіть інтернету просто фактично немає. Як подавати – ніхто не розуміє. Що робити тим людям, хто вже в пункті пропуску, – ніхто не розуміє. На сьогодні виїзд, можна сказати, заблокований, і коли розблокується – взагалі не зрозуміло", - додав він.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна "досягає прогресу" в Херсонській області, продовжуючи протистояти російському вторгненню, і додав, що відбулися "певні зміни в динаміці бойових дій".

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