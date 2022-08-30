Про це передає Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, у міноборони РФ заявили: "Київський режим продовжує провокації для створення техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. Для завдання удару по території ЗАЕС, ЗСУ застосували безпілотник…, (який вдалося, - ред.) збити під час наближення до спецкорпусу №1, де зберігаються тверді радіоактивні відходи".

ЗМІ РФ також повідомили, що "звинувачення ВС РФ у обстрілах Запорізької АЕС виглядають феєрично, (оскільки, - ред.) замість того, щоб просто відключити Україні електрику, РФ обстрілює контрольований собою ж об’єкт… та руйнує дроти, що постачають електрику Україні, артилерійським вогнем".

У свою чергу колаборант-"керівник" ТОТ Херсонської області Стремоусов поширив дезінформацію: "Херсонська область повністю перебуває під охороною професійних військових із МО РФ. Вибудувано кілька рубежів для захисту від можливих посягань України. Херсону нічого не загрожує".

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