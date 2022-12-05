Хіба в інтересах угорців купувати нафту не за $60, а за $80?
Висока ціна на закупівлю нафти є в інтересах правлячої кліки Орбана
Угорський міністр закордонних справ, а заодно й зовнішньою торгівлею відає, Петер Сіярто, не подумавши, бовкнув чисту правду: "Під час переговорів про граничну ціну на нафту ми наполегливо боролися за інтереси Угорщини, і в результаті нам це вдалося: Угорщину було звільнено від обмеження ціни на нафту".
Висока ціна на закупівлю нафти є в інтересах правлячої кліки Орбана, яка ототожнює себе з усією Угорщиною. Чим вища ціна — тим більший відкат дадуть росіяни
Постає питання — хіба в інтересах угорців купувати нафту не за $60, а за $80? Якщо відповідь вам здається очевидною, ви не помиляєтеся.
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Але тут інша логіка закладена. Висока ціна на закупівлю нафти є в інтересах правлячої кліки Орбана, яка ототожнює себе з усією Угорщиною. Чим вища ціна — тим більший відкат дадуть росіяни. Все просто. От Сіярто й поперло у відчутті майбутніх дивідендів.
Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин
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