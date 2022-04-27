Хімічний гігант BASF все ж вирішив згорнути діяльність у Росії та Білорусі

Про це йдеться у пресрелізі BASF.

"Рада виконавчих директорів BASF вирішила припинити діяльність компанії в Росії та Білорусі до початку липня 2022 року", - заявили у компанії.

Це рішення зумовлене останніми подіями російсько-української війни та міжнародного права, в тому числі п’ятим пакетом санкцій ЄС проти РФ.

При цьому компанія зробить виняток для свого бізнесу з підтримки виробництва продуктів харчування. Цей напрямок працюватиме в РФ і надалі, оскільки війна може спровокувати глобальну продовольчу кризу.

"BASF рішуче засуджує напад Росії на Україну та насильство проти мирного населення", - наголосили у компанії.

Зазначається, що з 3 березня BASF не вів нового бізнесу в Росії та Білорусі.

Німецький концерн досі залишався одним з найбільших платників податків у путінській Росії, за що постійно перебував під критикою експертів та громадськості.

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