Хімічний гігант BASF все ж вирішив згорнути діяльність у Росії та Білорусі
Німецький концерн BASF іде з російського й білоруського ринків на тлі агресії Рф проти України
Про це йдеться у пресрелізі BASF.
"Рада виконавчих директорів BASF вирішила припинити діяльність компанії в Росії та Білорусі до початку липня 2022 року", - заявили у компанії.
Це рішення зумовлене останніми подіями російсько-української війни та міжнародного права, в тому числі п’ятим пакетом санкцій ЄС проти РФ.
При цьому компанія зробить виняток для свого бізнесу з підтримки виробництва продуктів харчування. Цей напрямок працюватиме в РФ і надалі, оскільки війна може спровокувати глобальну продовольчу кризу.
"BASF рішуче засуджує напад Росії на Україну та насильство проти мирного населення", - наголосили у компанії.
Зазначається, що з 3 березня BASF не вів нового бізнесу в Росії та Білорусі.
- Німецький концерн досі залишався одним з найбільших платників податків у путінській Росії, за що постійно перебував під критикою експертів та громадськості.
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