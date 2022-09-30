Про це він сказав в ефірі Еспресо.

"Я думаю, що ніякого відступу спланованого немає. У росіян залишилася маленька цівочка, скоріш за все, – це польові дороги, і вони по цих польових дорогах, випереджаючи один одного, тікають. Наша артилерія зараз може дістати будь-яку колону, ніяких наказів їх не чіпати у нас звісно бути не може, тому хлопці луплять їх з усього, що є. Мені переповідали артилеристи, що ну ще не закипають, але накалилися вже до червоного їхні стволи, тому що не жаліючи техніку, добивають ворога", - сказав Ярослав Лисенко.

Боєць батальйону "Свобода" переконаний, що російські окупанти масово намагаються втекти з району Лиману, і що українські військові вже наближаються й до Лисичанська.

"Я думаю, там відбувається зараз масова втеча, і вона буде продовжуватися далі й далі. Там, у навколишніх містах, і я думаю, що аж до Рубіжного, чутками повниться, що українська армія дуже потужна й дуже вправно наступає. Нам треба готуватися не тільки Лиман займати, а й готуватися до входу в Рубіжне і Сєвєродонецьк, а до цього і в Лисичанськ, бо до Лисичанська залишилося практично 20 км. Там, де високий берег, видно уже й Лисичанський нафтопереробний завод і саме місто як на долоні. Тому я думаю, що ще день-два, звісно, побачимо як зараз буде перебігати політична обстановка через заяву Путіна. А там побачимо. Я думаю, що менш як тиждень лишилося до того, щоб ми захопили цю величезну агломерацію, в якій ми з батальйоном "Свобода" починали боронити Луганську область, я маю на увазі Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк", - сказав він.

Російські окупанти готують спробу прориву до Торського Донецької області, щоб вийти з оточення ЗСУ.

Російські війська втікають з району Лиману під ударами ЗСУ, з кількох ключових пунктів їх вибили.

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