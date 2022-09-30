Про це повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов, оприлюднивши фото російської колони.

"Російська колона з бойових машин та краденого цивільного транспорту зараз у селі Зарічне, готується прорватися до Торського та вийти з оточення. Ці вулиця - єдиний шлях, на якому росіяни будуть накопичуватись, щоб втекти. Шлях прострілюється українцями. Фото зроблено 30 хвилин тому з українського безпілотника. Ворога добре бачать", - написав Бутусов.

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Журналіст також повідомив, що окупанти сформували колони у Лимані та намагатимуться прориватися до темряви.

"Російські війська зараз сформували колони у Лимані і вони одна за одною починають рух, будуть намагатися дуже швидко прорватись ще до темряви. Росіяни побоюються, що у темряві наша піхота вийде за Торське і будь-який рух буде взагалі неможливий. Поспішають. Значне скупчення військ РФ в Лимані намагається вирватись з оточення", - написав Бутусов.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок контрнаступу ЗСУ росіяни в Лимані потрапили до оперативного оточення.

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