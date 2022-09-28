Контрнаступ ЗСУ: Росіяни в Лимані потрапили до оперативного оточення
Російські канали опублікували карту наступу ЗСУ у Харківській, Донецькій та Луганській областях
Які висновки можна зробити?
1. Фронт 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ на Осколі прорвано.
Російське угруповання в Лимані потрапило до оперативного оточення. Вихід наших військ на Невське та Терни означатиме перекриття останніх шляхів постачання, запечатування "котла" та повний розгром лимансько-ямпільського угруповання.
2. Російське командування, очевидно, розуміє загрозу, проте продовжує утримувати Лиман та Ямпіль. Конфігурація фронту противника вкрай невигідна для оборони, довго тримати такий фронт противник зможе.
Разом з тим не можна недооцінювати противника, керованість угруповання зберігається, ворог, як і раніше, перевершує нас у важких озброєннях та боєприпасах. Бої йдуть тяжкі.
3. Росіяни перекидають усі можливі підкріплення звідки тільки можливо – наприклад, там уже захоплено документи військовослужбовців зі складу 201-ої військової бази в Таджикистані, різних регіональних та національних підрозділів, низку батальйонів БАРС. Маршові поповнення мобілізованих спрямовані для поповнення 144-ї та 3-ї мотострілецьких дивізій у цьому районі. Також тут застосовуються 61 бригада морської піхоти, частини ВДВ.
4. ЗСУ вийшли вже до Кремінної, і після завдання поразки лимансько-ямпільського угруповання, ворогові доведеться бігти далеко, до траси Р66 Сватово-Кремінна.
5. На карті немає північної ділянки фронту. А там наші війська також перейшли Оскол, і поступово просуваються вперед на північ від Сватового. Бої за Сватове та бої за Кремінну виглядають неминучою та недалекою перспективою.
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