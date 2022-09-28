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Аналітика

ЗСУ "у лоб" на Лиман не йдуть, а забезпечують оточення ворожого угруповання. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
28 вересня, 2022 середа
22:25
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

На Лиманському плацдармі українські захисники обрізають шляхи відступу противника і перерізають логістичне забезпечення

Україна продовжує утримувати ініціативу на полі бою. Збройні Сили України досягли подальших успіхів у наступі на північний захід від Лимана і проводять операції на східному березі річки Оскіл, на північ від Куп‘янська. І тут ми намагаємося інтегрувати різні дані, аби скласти загальну картину того, що дійсно хочеться перемог.

Зона Лиману

Російські загарбники намагаються усіма силами захищати лінію Лиман — Ямпіль, кидаючи у бій всі свої резерви, навіть свіжі, хоча ці резерви там і згорають. До речі, ворог тут активно застосовує дистанційне мінування, аби затримати просування наших підрозділів. Своєю чергою наші війська у лоб на Лиман не йдуть, а забезпечують його оточення, обрізають всі шляхи відступу для противника і перерізають маршрути логістичного забезпечення. Є вже навіть оптимістичні ствердження, що російське угруповання у Лимані потрапило в оперативне оточення, звісно, поки ще бракує підтвердження з боку Генштабу України.

До цього було відомо, що наші підрозділи задля створення передумов для такого оточення прорвали оборону противника і просунулися на північ від Борової. Також українські війська звільнили Піски-Радьківські, це приблизно за 35 км на північний захід від Лиману. Крім того, ЗСУ звільнили на цій ділянці селища Карпівка, Рідкодуб та Нове. Про це були повідомлення, якщо вірити окремим мапам, геолокованим фото та відео. Також є геолоковані кадри, де українські війська входять у Коровий Яр, який приблизно за 20 км на північний захід від Лиману.

Про це свідчать дані низки структур, серед них Deep State, яка детально підходить до аналізу та американський аналітичний центр Інституту вивчення війни. До того ж ЗСУ з боями просуваються від Лозового у напрямку Новолюбівки, ймовірно для початку виходу на рубіж річки Жеребець. Таким чином положення російського угруповання у Лимані стає вкрай загрозливим, бо його відсікають з півночі, а єдиний транспортний коридор для російських сил через Зарічне - Торське так само перебуває під вогневим контролем наших Збройних сил. Подальший рух наших підрозділів у напрямку Невське і Терни означатиме перекриття всіх шляхів постачання для цього угруповання і створення передумов для повного розгрому Лимано-Ямпільського угруповання противника. 

До речі, у так званих рашистських воєнкорів вже пробігає цікаве формулювання стосовно цього угрупування поблизу Лимана, і озвучується, що підстав для паніки нема. Саме такі фрази рашисти раніше використовували, коли відбувався наступ ЗСУ і звільнення Ізюма. Думаю, що такі сценарії очікує і Лиманський плацдарм.

Динаміка на Півночі

Також позитивна динаміка і на Півночі, там де контрнаступ є логічним продовженням Куп‘янської наступальної операції та проходить вже на східному березі річки Оскіл, яку було успішно форсовано. Було повідомлено про звільнення Куп‘янська — Вузлового, який є одним з найбільших залізничних вузлів на Харківщині. Наші війська поступово просуваються вперед на північ від Сватового і з іншого боку у напрямку Кремінної. Так, що цей рубіж Сватове — Кремінна є тією лінією, куди ворог, попри втрати, спробує відкотитися своїм угрупованням, що зараз намагається утримувати рубіж Лиман та Ямпіль, якщо взагалі це у противника вийде. Чекаємо далі не припущень, не інтеграцій таких даних, а позитивних повідомлень Генштабу ЗСУ про дії у цій зоні. 

Швидкомобіки на фронті

Своєю чергою ворог намагається затикати мобілізацією дірки у своїй обороні на фронтах. Як саме готують цих швидкомобіків, ми вже бачили, а нових деталей все більше і більше. Спільнота InformNapalm, яка є проєктом міжнародної групи волонтерів, відстежує всі події та аналізує їх на підставі відкритих джерел інформації. Так от, було відео, де фанерний міністр оборони Шойгу показово відвідав підготовку мобілізованих і цікаво, що він дивиться, а навчання проводить курсант. Тобто фактично у них немає вже інструкторів, які можуть забезпечити професійну підготовку вояків, а цей курсант порушує усі правила безпеки. Всіх інструкторів вже росіяни покликали на фронт і там вже частину з них було знищено.

Україна
Сергій Згурець
ЗСУ
війна з Росією
Донеччина
Харківщина
Військові новини
Ізюм
Колонка Згурця
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