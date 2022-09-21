English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна війна з Росією У Сватовому на Луганщині знищили комендатуру, де окупанти організували штаб і склад боєприпасів

У Сватовому на Луганщині знищили комендатуру, де окупанти організували штаб і склад боєприпасів

21 вересня, 2022 середа
13:44
війна з Росією Українські морпіхи ЗСУ

На Луганщині у місті Сватове ЗСУ знищили комендатуру, де російські загарбники організували незаконний штаб і склад зброї

Про це повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Українське командування підтверджує знищення комендатури в місті Сватове, де противник організував штаб та склад боєприпасів", - написав Гайдай.

Це сталося учора 20 вересня. У Сватовому пролунало кілька вибухів - у комендатурі та складах боєкомплекту.

Крім того, рашисти продовжують примусово мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях.

"Значна кількість поранених навіть із нещодавно призваних "вагнерівців" поступила до першої міської лікарні Луганська та відмовляється повернутися до лав збройних формувань окупанта", - повідомив Гайдай.

Очільник області також пише, що 20 вересня авіація Сил оборони завдала понад 20 ударів по позиціях армії РФ: "Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили та військової техніки загарбників, а також позицій ворожих зенітних ракетних комплексів".

  • Воїни-десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України за два дні пройшли більше як 150 км в тилу ворога і дійшли до Осколу.
  • Також нещодавно львівські десантники збили ворожий багатоцільовий винищувач Су-30.
  • 20 вересня військовий написав, що на війні Росії проти України ліквідували двох старших лейтенантів армії РФ: Нурлана Шакірова та Олексія Авдоніна.
  • Воїни 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України успішно знищують російських окупантів та їхню техніку на Південному напрямку.  
  • З 24 лютого до 21 вересня окупанти втратили близько 55 110 військових, 4748 бронемашин, 2227 танків, 932 безпілотники й 253 літаки.  

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

російська армія
Луганщина
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Сватове
Читайте також:
путін
20 вересня, 2022 вiвторок
Анонс звернення Путіна зник з пропагандистських сайтів. У коментарях кажуть, що президента РФ "мобілізували"
Сергій Пускепаліс
20 вересня, 2022 вiвторок
Віз окупантам допомогу: російський актор і прихильник "ЛДНР" Пускепаліс загинув дорогою на Донбас
Виталий Портников
Автор Віталій Портников
20 вересня, 2022 вiвторок
Путін хоче воювати
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.84
    Купівля 40.84
    Продаж 41.83
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 41.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
21 вересня
14:56
Олаф Шольц
Ми не приймемо мир на умовах Росії: Шольц на Генасамблеї ООН
14:51
Ексклюзив
полонені окупанти
Для росіян є тільки два варіанти: здатись або здохнути, - офіцер ЗСУ Лапін
14:44
Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Велика Британія готова допомогти Україні з закупівлею газу й розвитком газовидобутку, - Шмигаль
14:38
Українець отримав міжнародну премію за винахід дрона для розмінування
Українець отримав міжнародну студентську премію Chegg.org 2022 за винахід дрона для розмінування
14:36
Судовий вирок
Погрожував розправою та катував полонених електричним струмом: полковнику Росгвардії оголосили підозру
14:30
Павло Клімкін
Путін хотів стати "рятівником" російської імперії, він стане її могильником, - Клімкін
14:22
Ексклюзив
мобілізація рф солдати орки
"Пришвидшить крах РФ": офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко про мобілізацію в Росії
14:20
Аmazon
Amazon повністю скасував комісію для українських підприємців, які продають товари до ЄС та Британії
14:13
Запоріжжя
Окупанти вдарили по Запоріжжю: влучили в об'єкти інфраструктури
14:13
Ексклюзив
росія солдат
РФ потрібно три тижні, щоб відмобілізувати значиму силу і кинути її в бій, - військовий експерт Притула
14:02
Ексклюзив
Путін
Могілізація росіян. Що означає указ Путіна про мобілізацію на Росії
13:59
Харківщина, баби
Кам'яних половецьких баб, уцілілих після обстрілів поблизу Ізюма, планують евакуювати в Харків
13:43
Дмитро Пєсков
Кремль засекретив пункт указу Путіна, в якому йдеться про кількість мобілізованих
13:38
Литва привела у підвищену бойову готовність війська на тлі часткової мобілізації в РФ
13:37
Олексій Данілов
Данілов назвав заяву Путіна про часткову мобілізацію "програмою утилізації росіян"
13:35
Євген Орлов
В Україні ліквідували начальника штабу батальйону окупантів, - офіцер ЗСУ Штефан
13:24
папа Франциск
Українці - благородний народ, який зараз приймає мученицьку смерть, - Папа Франциск
13:19
СБУ
У Харкові викрили псевдоправоохоронців, які зі зброєю вимагали у людей гроші
13:19
Наріман Джелял
Окупаційний суд Криму засудив Нарімана Джеляла до 17 років позбавлення волі
13:18
Китай
"Діалог та переговори": у МЗС Китаю прокоментували заяви Путіна про мобілізацію та псевдореферендуми
13:12
Олексій Єремєєв
В Україні ліквідували російського "комбата" елдеенерівців, - офіцер ЗСУ Штефан
13:01
Єнакіївський завод зупинили: окупанти планують "мобілізувати" 200-500 працівників, – розвідка
12:53
Еммануель Макрон
Країни, нейтральні щодо війни в Україні, стають співучасниками нового імперіалізму, - Макрон
12:51
Ексклюзив
НБУ
НБУ планує продавати ОВДП населенню за підвищеною ставкою, - банківський експерт Дубогриз
12:41
Богдан Львов
Проти судді Львова, який має російське громадянство, відкрили кримінальне провадження
12:34
санкції проти Росії
У будинку підсанкційного російського олігарха Усманова в Німеччині проходять обшуки
12:32
ОБСЄ
"Референдуми" не матимуть юридичної сили: ОБСЄ про плани Путіна на тимчасово окупованих територіях України
12:30
Латвія
З міркувань безпеки: Латвія не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації
12:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на сьогодні: ціна долара на готівковому ринку підскочила
12:00
Всеросійська акція проти мобілізації
Антивоєнні рухи оголосили 21 вересня акції протесту проти мобілізації у всіх містах Росії
11:58
Ексклюзив
Іран
В Ірані на тлі протестів може виникнути революційна ситуація, - експерт-міжнародник Семиволос
11:55
Збірна України
Шотландія - Україна: Петраков оприлюднив заявку збірної на матч Ліги націй
11:44
Михайло Подоляк
В ОПУ відреагували на оголошення часткової мобілізації у РФ: показує, як "все йде за планом"
11:40
Запоріжжя
У Запорізькій області росіяни протягом доби зруйнували 23 цивільні об'єкти
11:33
Бен Воллес
Рішення Путіна про мобілізацію доводить, що Україна перемагає у цій війні, - міністр оборони Британії Воллес
11:17
Росіян вербують
Після оголошення часткової мобілізації у Росії заборонили виїзд за кордон усім, хто стоїть на військовому обліку
11:13
Бріджит Брінк
Мобілізація є ознакою слабкості та провалу Росії, - посол США в Україні Брінк
11:05
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій. Огляд подій 17-20 вересня: Херсонщина, Запоріжжя і Донеччина
10:45
навчальні стрільби
На Полтавщині 21 вересня триватимуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
10:41
Офіс платіжної системи картки "Мир"
Окрім Туреччини, картки "Мир" перестали приймати у В'єтнамі, Казахстані та Вірменії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV