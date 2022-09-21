У Сватовому на Луганщині знищили комендатуру, де окупанти організували штаб і склад боєприпасів

Про це повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Українське командування підтверджує знищення комендатури в місті Сватове, де противник організував штаб та склад боєприпасів", - написав Гайдай.

Це сталося учора 20 вересня. У Сватовому пролунало кілька вибухів - у комендатурі та складах боєкомплекту.

Крім того, рашисти продовжують примусово мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях.

"Значна кількість поранених навіть із нещодавно призваних "вагнерівців" поступила до першої міської лікарні Луганська та відмовляється повернутися до лав збройних формувань окупанта", - повідомив Гайдай.

Очільник області також пише, що 20 вересня авіація Сил оборони завдала понад 20 ударів по позиціях армії РФ: "Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили та військової техніки загарбників, а також позицій ворожих зенітних ракетних комплексів".

Воїни-десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України за два дні пройшли більше як 150 км в тилу ворога і дійшли до Осколу.

Також нещодавно львівські десантники збили ворожий багатоцільовий винищувач Су-30.

20 вересня військовий написав, що на війні Росії проти України ліквідували двох старших лейтенантів армії РФ: Нурлана Шакірова та Олексія Авдоніна.

Воїни 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України успішно знищують російських окупантів та їхню техніку на Південному напрямку.

З 24 лютого до 21 вересня окупанти втратили близько 55 110 військових, 4748 бронемашин, 2227 танків, 932 безпілотники й 253 літаки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb