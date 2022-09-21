Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати РФ становлять:

особового складу - близько 55 110 (+300) окупантів;

танків - 2227 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 4748 (+24) од.;

артилерійських систем - 1340 (+17) од.;

реактивних систем залпового вогню - 318 (+0) од.;

засобів ППО - 168 (+0) од.;

літаків - 253 (+1) од.;

гелікоптерів - 217 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 932 (+7) од.;

крилаті ракети - 239 (+0) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 3610 (+23) од.;

спеціальної техніки - 125 (+0) од.

Упродовж 20 вересня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb