Близько 55 110 окупантів, 2227 танків, 932 дрони й 253 літаки: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 21 вересня окупанти втратили близько 55 110 військових, 4748 бронемашин, 2227 танків, 932 безпілотники й 253 літаки
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати РФ становлять:
- особового складу - близько 55 110 (+300) окупантів;
- танків - 2227 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 4748 (+24) од.;
- артилерійських систем - 1340 (+17) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 318 (+0) од.;
- засобів ППО - 168 (+0) од.;
- літаків - 253 (+1) од.;
- гелікоптерів - 217 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 932 (+7) од.;
- крилаті ракети - 239 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3610 (+23) од.;
- спеціальної техніки - 125 (+0) од.
Упродовж 20 вересня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.
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