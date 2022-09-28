Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"У російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією", - йдеться в повідомленні.

Так, до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі, кажуть у Генштабі.

Також військово-політичне керівництво РФ, одночасно з частковою мобілізацією, продовжує заходи так званої самомобілізації. До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини.

Відзначимо, президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації 21 вересня.

Російські ЗМІ повідомляли, що РФ закриє державні кордони вже 28 вересня, це відбудеться одразу після "референдумів" на окупованих територіях України й мало б стосуватись лише тих, хто виявився у мобілізаційних списках.

Прикордонники РФ 26 вересня повідомили, що отримали списки тих, кого передбачено мобілізувати. Їх не випускатимуть за кордон. Інформація про заборону на виїзд конкретного громадянина надходить до загальної інформаційної системи прикордонного контролю "Мир".

27 вересня у МВС РФ сказали, що на КПП Верхній Ларс на кордоні з Грузією найближчим часом розгорнуть мобілізаційний пункт військкомату.

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