Цю інформацію підтвердив аеропорт Тюмені, інформує "Тюмень. Онлайн"

"Військкомат до прикордонного управління надає списки громадян, яким обмежено виїзд. Для перетину кордону таким категоріям громадян потрібна довідка – дозвіл на виїзд від військкомату за місцем приписки громадянина", – уточнили у прес-службі аеропорту.

Подібні розпорядження також діють на кордоні з Казахстаном, повідомляє те ж видання. Це також пов'язано із списками військкомату. Інформацію про це нам надали у прикордонній службі ФСБ у регіоні.

Раніше про наявність списків на кордонах повідомляли джерела The Bell в авіа галузі.

Джерело в одному з московських аеропортів сказало The Bell, що в його аеропорту за добу не пройшли кордон 20 чоловіків призовного віку. Джерело в іншому аеропорту сказало, що перші заборони на підставі розпоряджень військкоматів стали надходити в ніч із п'ятниці на суботу, в неділю їх побільшало.

Як пояснює один із співрозмовників The Bell, інформація про заборону на виїзд конкретного громадянина надходить до загальної інформаційної системи прикордонного контролю "Мир" (до неї підвантажуються всі подібні заборони — наприклад, від судових приставів). База оновлюється частіше, ніж раз на дві години, заборони від військкоматів надходять порціями і в різних регіонах з різною швидкістю, каже співрозмовник The Bell.

Два співрозмовники The Bell сказали, що обмеження на виїзд стосуються не лише пасажирів, а й членів екіпажів — були випадки заборони на виїзд для пілотів та бортпровідників. У такому разі член екіпажу замінюється.

Президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації 21 вересня.

Російські ЗМІ повідомляють, що РФ закриє державні кордони вже 28 вересня, це відбудеться одразу після "референдумів" на окупованих територіях України.

Експерти відзначали, що мобілізація може зруйнувати цивільну авіацію Росії. Адже призивають у великій кількості пілотів, авіадиспетчерів та бортпровідників.

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