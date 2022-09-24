Росія закриє кордони на виїзд, - ЗМІ

Про це заявили журналісти російського YouTube-каналу "Хородковский Live".

Зазначається, що заборона на виїзд з РФ має почати дію з 28 вересня. Зокрема, виїзд буде заборонено всім чоловікам та жінкам, які можуть потрапляти під мобілізацію. За даними журналістів, відповідний законопроєкт буде розглянуто на засіданні Держдуми і також ухвалено швидко.

У ролику наголошується, що кілька російських регіонів уже заборонили виїзд військовозобов'язаних за межі міста чи області.

Так, як додають журналісти, обмежувальні заходи введені в Амурській, Воронезькій, Курганській, Курській, Липецькій, Нижегородській, Самарській, Смоленській, Ростовській, Свердловській, Тверській, Челябінській областях, а також у Північній Осетії, Дагестані, Татарстані та Якутії.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації. Пізніше на сайті Кремля з'явився відповідний указ.

Після оголошення часткової мобілізації у РФ громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.

Пізніше Латвія заявила, що з міркувань безпеки не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації.

Казахстан також заявив, що не надаватиме прихистку росіянам, які намагаються уникнути мобілізації.

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