Росія закриє кордони на виїзд, - ЗМІ
Росія закриє державні кордони вже 28 вересня, це відбудеться одразу після "референдумів" на окупованих територіях України
Про це заявили журналісти російського YouTube-каналу "Хородковский Live".
Зазначається, що заборона на виїзд з РФ має почати дію з 28 вересня. Зокрема, виїзд буде заборонено всім чоловікам та жінкам, які можуть потрапляти під мобілізацію. За даними журналістів, відповідний законопроєкт буде розглянуто на засіданні Держдуми і також ухвалено швидко.
У ролику наголошується, що кілька російських регіонів уже заборонили виїзд військовозобов'язаних за межі міста чи області.
Так, як додають журналісти, обмежувальні заходи введені в Амурській, Воронезькій, Курганській, Курській, Липецькій, Нижегородській, Самарській, Смоленській, Ростовській, Свердловській, Тверській, Челябінській областях, а також у Північній Осетії, Дагестані, Татарстані та Якутії.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації. Пізніше на сайті Кремля з'явився відповідний указ.
- Після оголошення часткової мобілізації у РФ громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.
- Пізніше Латвія заявила, що з міркувань безпеки не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації.
- Казахстан також заявив, що не надаватиме прихистку росіянам, які намагаються уникнути мобілізації.
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