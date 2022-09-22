Видання "Коммерсант" повідомляє, що найбільше занепокоєння в авіакомпаній викликає імовірна мобілізація пілотів.

"Історично багато пілотів приходять туди (в цивільну авіацію, - ред.) з військової авіації. За словами співрозмовника в одній з великих авіакомпаній, "у штаті пілотів наростає сильне занепокоєння з приводу можливого призову". За попередньою оцінкою представника іншої авіакомпанії, у штаті перевізника близько 40% пілотів підпадають під призов: "Ми не віримо, що їх мобілізують, але жодних підтверджень зверху поки що не надходило", - зазначає "Комерсант".

Джерело телеграм-каналу "Aviatorshina" в авіакомпанії "Росія" підтвердило усунення бортпровідників чоловіків від міжнародних рейсів. За його словами, у компанії дано неофіційне розпорядження планувати бортпровідників чоловічої статі лише на внутрішні рейси.

У перший же день "часткової" мобілізації в Росії отримали повістки та мобілізаційні розпорядження на військову службу кілька десятків авіадиспетчерів на Камчатці, у Магадані та Іркутську. В окремих регіонах ця обставина має вже критичний вплив на роботу авіації, повідомив президент Федеральної профспілки авіадиспетчерів Сергій Ковальов у зверненні прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну, попросивши його поширити броню (заборону на призов) для фахівців, які безпосередньо здійснюють управління повітряним рухом, планування та координування, служб електро-радіотехнічного забезпечення зв'язку.

Та за словами джерела видання "Коммерсант" у Мінтрансі, з приводу можливої броні для пілотів та інших співробітників цивільної авіації "розпорядчих документів та списків ще немає".

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Міністр оборони РФ Шойгу заявив, що планують мобілізувати 300 тис. солдат, хоча пункт про кількість призовників засекречений. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих. Незалежні джерела повідомляють, що заплановано мобілізувати 1 млн. осіб.

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