Про це повідомляє "Медуза".

26 вересня черга на виїзд із Росії розтягнулася більш ніж на 20 км, час очікування проходження кордону складали три-чотири дні. Напередодні цей кордон дозволили перетинати на велосипедах та самокатах.

Компанія Maxar 25 вересня зробила супутникові фото ситуації на кордоні. Вони показують велике скупчення транспортних засобів, які виїжджають з Росії та намагаються перетнути кордон з Грузією, на КПП Верхній Ларс. Компанія додає, що причиною масового виїзду є наказ президента Росії Путіна про мобілізацію для участі у війні в Україні.

Вчора, 26 вересня, очевидці з черги на цьому КПП писали, що до пункту пропуску прямує БТР із російськими військовими. А російські митники від 25 вересня стали відмовляти у виїзді з країни з посиланням на закон про мобілізацію. В прикордонному управлінні ФСБ заявили, що БТР — це, "грубо кажучи, резерв на всякий непередбачений випадок, якщо резервісти захочуть прорвати пункт пропуску і без оформлення будь-яких прикордонних формальностей покинути країну".

Відзначимо, президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації 21 вересня.

Російські ЗМІ повідомляють, що РФ закриє державні кордони вже 28 вересня, це відбудеться одразу після "референдумів" на окупованих територіях України й мало б стосуватись лише тих, хто виявився у мобілізаційних списках.

Прикордонники РФ 26 вересня повідомили, що отримали списки тих, кого передбачено мобілізувати. Їх не випускатимуть за кордон. Інформація про заборону на виїзд конкретного громадянина надходить до загальної інформаційної системи прикордонного контролю "Мир".

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