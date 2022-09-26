Про це повідомляє "Медуза".

Очевидців також повідомляли про розгортання блокпоста, але ця інформація не підтвердилася.

В прикордонному управлінні ФСБ заявили, що БТР — це, "грубо кажучи, резерв на всякий непередбачений випадок, якщо резервісти захочуть прорвати пункт пропуску і без оформлення будь-яких прикордонних формальностей покинути країну".

У ФСБ також сказали, що "жодних блокпостів виставлятися не буде", а сам КПП "працює у штатному режимі" без обмежень на виїзд для чоловіків призовного віку.

Правозахисник Павло Чіков пише, що на КПП "Верхній Ларс" на кордоні Росії та Грузії від 25 вересня стали відмовляти у виїзді з країни з посиланням на закон про мобілізацію.

Телеграм-канал ЧТД інформує, що на цьому КПП багатокілометрові корки на 40-50 годин. У черзі час від часу починаються скандали та конфлікти.

Президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації 21 вересня.

Російські ЗМІ повідомляють, що РФ закриє державні кордони вже 28 вересня, це відбудеться одразу після "референдумів" на окупованих територіях України.

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