Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що останніми днями Україна активізувала наступальні операції на північному сході країни. Підрозділи повільно просуваються щонайменше на двох напрямках на схід від лінії річок Оскіл і Сіверський Донець, де сили консолідувалися після попереднього наступу на початку вересня.

Аналітики зазначають, що Росія встановлює більш суттєву оборону, ніж раніше, ймовірно, через те, що українське просування тепер загрожує частинам Луганської області, на території якої відбувся псевдореферендум щодо приєднання до Російської Федерації.

У розвідці додали, що тривають важкі бої в Херсонській області, де російські сили на правому березі Дніпра залишаються вразливими. Також Росія продовжує свої жорсткі спроби просунутися в районі Бахмута на Донбасі, навіть стикаючись із серйозним тиском на своїх північних і південних флангах.

"Ймовірно, це пов’язано з політичним тиском, оскільки РФ використовує сили, які інакше могли б посилити інші фланги", - дійшли висновку в британській розвідці.

24 вересня видання New York Times повідомило, що російський диктатор Володимир Путін заборонив військовим РФ відступати з окупованого Херсону.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb