Про це повідомляє New York Times.

Джерела, знайомі із секретними розвідданими, стверджують, що Путін дав вказівку військовим про те, що стратегічні рішення на місцях мають прийматися ним особисто. Зокрема, він відхилив прохання командування про відступ з Херсону.

У NYT наголошують, що вихід з окупованого міста дозволив би російським військовим організовано відступити за Дніпро та зберегти техніку та особовий склад. Водночас цей крок став би ще одним принизливим публічним визнанням поразки у війні та приніс би Україні другу велику перемогу за місяць.

New York Times наголошує, що Херсон був першим великим українським містом, захопленим у лютому, і залишається єдиним обласним центром, який РФ окупувала після повномасштабного вторгнення. Тому його звільнення стало б великим досягненням для президента України Володимира Зеленського.

Видання пов'язує рішення про мобілізацію в Росії з тим, що Путін має намір здобути перемогу за будь-яку ціну, в той час, як російська армія перебуває у сум'ятті.

23 вересня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що РФ підтягує резерви та створює нові переправи на Херсонщині.

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