Путін заборонив російським військовим відступати з Херсону, - NYT
Російський диктатор Володимир Путін заборонив військовим РФ відступати з окупованого Херсону
Про це повідомляє New York Times.
Джерела, знайомі із секретними розвідданими, стверджують, що Путін дав вказівку військовим про те, що стратегічні рішення на місцях мають прийматися ним особисто. Зокрема, він відхилив прохання командування про відступ з Херсону.
У NYT наголошують, що вихід з окупованого міста дозволив би російським військовим організовано відступити за Дніпро та зберегти техніку та особовий склад. Водночас цей крок став би ще одним принизливим публічним визнанням поразки у війні та приніс би Україні другу велику перемогу за місяць.
New York Times наголошує, що Херсон був першим великим українським містом, захопленим у лютому, і залишається єдиним обласним центром, який РФ окупувала після повномасштабного вторгнення. Тому його звільнення стало б великим досягненням для президента України Володимира Зеленського.
Видання пов'язує рішення про мобілізацію в Росії з тим, що Путін має намір здобути перемогу за будь-яку ціну, в той час, як російська армія перебуває у сум'ятті.
- 23 вересня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що РФ підтягує резерви та створює нові переправи на Херсонщині.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.9
Купівля 40.9Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе