Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні від 28 вересня.

У Росії та на тимчасово окупованих територіях України тривають мобілізаційні заходи. Генштаб заявляє, що хоч мобілізація заявлена як "часткова", багатьох чоловіків беруть попри відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду.

Непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старших за шістдесят років. В окремих регіонах населення намагається чинити спротив такій примусовій мобілізації.

Також Генштаб заявляє, що Росія не готова до реалізації мобілізаційних планів, це помітно на збірних пунктах Бєлгородської та Ростовської областей. Так, новоприбулий особовий склад повинен за власний кошт придбати зимову форму одягу та засоби захисту.

У повідомленні йдеться, що зберігається тенденція пошуку особами призовного віку способів ухилення від мобілізації. Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, чоловіки, з метою уникнення мобілізації, намагаються відкупитися хабарем, виїхати за кордон Російської Федерації, працевлаштуватись на підприємство критичної інфраструктури або здійснити дрібний злочин.

Після оголошення часткової мобілізації у Росії заборонили виїзд за кордон усім, хто стоїть на військовому обліку.

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