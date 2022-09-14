Про це повідомляє Еспресо.TV

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь "Сіті". До 80-ї хвилини "Борусія" вела у рахунку, але на забитий м'яч Джуда Беллінгема відреагували Джон Стоунс та Ерлінг Холанд.

Після 2-го туру "Манчестер Сіті" очолює групу G. У "містян" 6 очок. У "Борусія" 3 набраних бали. "Копенган" і "Севілья" мають у наявності по 1 пункту.

Ліга чемпіонів

2-й тур

14 вересня

Група G

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) 2:1

Голи: Стоунс, 80, Холанд, 84 - Беллінгем, 56

14 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв унічию зі шотландським "Селтіком".

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