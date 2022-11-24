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Хорватія навчатиме українських військових, - Резніков

24 листопада, 2022 четвер
23:39
війна з Росією полігон

Уряд Хорватії ухвалив рішення про навчання українських військових на території країни

Про це Олексій Резніков написав у Твіттері.

"Уряд Хорватії ухвалив рішення про навчання українських військових у Хорватії. Сучасна, добре навчена армія з могутніми партнерами точно переможе зграю російських вбивць, мародерів і ґвалтівників", - зазначив міністр оборони.

The Government of Croatia has approved a decision to train #UAarmy in ????????.
A modern, well-trained army with powerful partners will definitely defeat a pack of russian murderers, looters and rapists.
Thank you to @AndrejPlenkovic #DefMin Mario Banožić for your support!

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 24, 2022

Резніков висловив вдячність за підтримку прем'єрові Хорватії Андрею Пленковичу та міністру оборони Маріо Баножичу.

  • Нагадаємо, ще напередодні Загреб розглядав дві опції допомоги Україні: тренування наших військовослужбовців на території Хорватії та направлення хорватських інструкторів на територію третьої країни.

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Хорватія
Олексій Резніков
допомога Україні
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