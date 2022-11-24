Хорватія навчатиме українських військових, - Резніков
Уряд Хорватії ухвалив рішення про навчання українських військових на території країни
Про це Олексій Резніков написав у Твіттері.
"Уряд Хорватії ухвалив рішення про навчання українських військових у Хорватії. Сучасна, добре навчена армія з могутніми партнерами точно переможе зграю російських вбивць, мародерів і ґвалтівників", - зазначив міністр оборони.
The Government of Croatia has approved a decision to train #UAarmy in ????????.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 24, 2022
A modern, well-trained army with powerful partners will definitely defeat a pack of russian murderers, looters and rapists.
Thank you to @AndrejPlenkovic #DefMin Mario Banožić for your support!
Резніков висловив вдячність за підтримку прем'єрові Хорватії Андрею Пленковичу та міністру оборони Маріо Баножичу.
- Нагадаємо, ще напередодні Загреб розглядав дві опції допомоги Україні: тренування наших військовослужбовців на території Хорватії та направлення хорватських інструкторів на територію третьої країни.
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