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Хорватія не відмовилася тренувати бійців ЗСУ. У МЗС розповіли про дві опції допомоги Україні

23 листопада, 2022 середа
14:20
Світ Хорватія

Хорватія розглядає можливість тренування українських військовослужбовців на території Хорватії та направлення хорватських інструкторів на територію третьої країни

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі Укрінформу.

"Загреб розглядає дві опції допомоги Україні: тренування українських військовослужбовців на території Хорватії та направлення хорватських інструкторів на територію третьої країни", - повідомив він.

За словами Ніколенка, українська сторона працює з хорватським урядом, аби отримати "зелене світло" на участь Хорватії в тренувальній місії ЄС через хорватський парламент.

Раніше президент Хорватії Зоран Міланович відхилив запит міністра оборони країни Маріо Банозича на проведення в країні навчання військовослужбовців Збройних Сил України. Міланович мотивував це тим, що відповідно до конституції ініціювати такий запит може лише президент, уряд чи парламент, а також іншими формальними причинами. В офісі президента зазначили, що міністр оборони Маріо Баножич нібито не вказав, чим саме українські військові займатимуться в Хорватії.

"Мова не йде про відмову Хорватії від тренування українських військових. Дійсно, відповідно до своїх повноважень, президент Зоран Міланович відхилив запит міністра оборони. Водночас це не означає, що рішення не буде ухвалене", - пояснив речник МЗС.

  • 14 листопада ЄС офіційно запустив тренувальну місію для 15 тис. військових з України. Військових навчатимуть надавати медичну допомогу, організовувати матеріально-технічне забезпечення, а також протидіяти хімічній, біологічній чи ядерній загрозі. Тренувальна місія триватиме два роки. Для цього Європейський союз виділив €106 мільйонів.

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