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Головна Спорт Хорватія забила Мальті 7 голів у матчі кваліфікації ЧС-2022

Хорватія забила Мальті 7 голів у матчі кваліфікації ЧС-2022

11 листопада, 2021 четвер
23:36
Спорт Хорватія - Шотландія

У 9-му турі кваліфікаційного раунду ЧС-2022 збірна Хорватії розгромно перемогла Мальту

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Хорватія перемогла Мальту з рахунком 7:1. Голами відзначились Дує Чалета-Цар, Іван Перішич, Маріо Пашалич, Лука Модріч, Андрей Крамарич, а також Ловро Маєр - він оформив дубль.

Хорватія бореться за пряму путівку на ЧС-2022 з росіянами. У хорватів 20 очок і друге місце в групі, а в Росії - 22. В заключному турі відбору вони зіграють між собою. Матч пройде 14 листопада.

ЧС-2022

Кваліфікація. 9-й тур

11 листопада

Мальта - Хорватія 1:7

Голи: Брозович, 31 (авт.) - Перішич, 6, Чалета-Цар, 22, Пашалич, 39, Модріч, 45+1, Маєр, 47, 64, Крамарич, 53 

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