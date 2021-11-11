Хорватія забила Мальті 7 голів у матчі кваліфікації ЧС-2022
У 9-му турі кваліфікаційного раунду ЧС-2022 збірна Хорватії розгромно перемогла Мальту
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Хорватія перемогла Мальту з рахунком 7:1. Голами відзначились Дує Чалета-Цар, Іван Перішич, Маріо Пашалич, Лука Модріч, Андрей Крамарич, а також Ловро Маєр - він оформив дубль.
Хорватія бореться за пряму путівку на ЧС-2022 з росіянами. У хорватів 20 очок і друге місце в групі, а в Росії - 22. В заключному турі відбору вони зіграють між собою. Матч пройде 14 листопада.
ЧС-2022
Кваліфікація. 9-й тур
11 листопада
Мальта - Хорватія 1:7
Голи: Брозович, 31 (авт.) - Перішич, 6, Чалета-Цар, 22, Пашалич, 39, Модріч, 45+1, Маєр, 47, 64, Крамарич, 53
- 11 листопада у 9-му турі відбору на ЧС-2022 збірна Грузії несподівано перемогла Швецію.
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