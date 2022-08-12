Хорватський боксер дав пораду Усику перед боєм з Джошуа
Хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович вважає, що чемпіону WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександру Усику не варто набирати вагу перед реваншем з Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Boxing Social.
"Не бачив відео Усика. Не знаю, скільки він там набрав, але вважаю, що йому не слід збільшувати свою вагу перед цим поєдинком. Я думаю, що Усику необхідно залишатися таким, як він був. Його манера ведення бою побудована на тому, що він швидкий і викидає багато ударів. Мені здається, що Олександру слід залишатися у своїй вазі. Це моя думка, але я не знаю. Можливо, він просто наклав фільтри на відео і це неправда", - сказав хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.
20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.
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8 серпня колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі новозеландець Джозеф Паркер назвав українця Олександра Усика фаворитом у реванші з британцем Ентоні Джошуа.
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