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Хорватський боксер дав пораду Усику перед боєм з Джошуа

12 серпня, 2022 п'ятниця
20:39
Спорт Усик - Джошуа

Хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович вважає, що чемпіону WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександру Усику не варто набирати вагу перед реваншем з Ентоні Джошуа

Про це повідомляє Boxing Social.

"Не бачив відео Усика. Не знаю, скільки він там набрав, але вважаю, що йому не слід збільшувати свою вагу перед цим поєдинком. Я думаю, що Усику необхідно залишатися таким, як він був. Його манера ведення бою побудована на тому, що він швидкий і викидає багато ударів. Мені здається, що Олександру слід залишатися у своїй вазі. Це моя думка, але я не знаю. Можливо, він просто наклав фільтри на відео і це неправда", - сказав хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.

20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

  • 8 серпня колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі новозеландець Джозеф Паркер назвав українця Олександра Усика фаворитом у реванші з британцем Ентоні Джошуа. 

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Бокс
Олександр Усик
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