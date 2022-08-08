Ексчемпіон світу в надважкій вазі назвав фаворита бою Усик - Джошуа
Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі новозеландець Джозеф Паркер назвав українця Олександра Усика фаворитом у реванші з британцем Ентоні Джошуа
Про це повідомляє vRINGe.
За словами Паркера, вражаюча фізична форма, яку британець набрав перед другим боєм з українцем, може йому не допомогти.
"Ви можете набрати найкрутішу фізичну форму. Таку форму, якої у вас ніколи раніше не було. Але якщо у вас немає необхідного психологічного налаштування, вона вам не допоможе. Вважайте, що це просто марна трата часу", - вважає Паркер.
Він зазначив, що психологічна перевага буде саме на боці Усика.
"Джошуа був чудовим чемпіоном і цілком може знову повернутися на вершину. Все залежить від нього та його нової команди. Питання, чи внесли вони зміни до його боксу. Чи зможе він цього разу впоратися з усім, що запропонує Усик. Я б поставив на перемогу Усика, тому що у нього точно буде впевненість у власних силах, яку він надбав у попередньому поєдинку", - сказав Паркер.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.
Джозеф Паркер здобув чемпіонський титул WBO у 2016 році завдяки перемозі над американцем Енді Руїсом. У 2018 році у новозеландця пояс відібрав Джошуа.
- 2 липня Майк Тайсон назвав Олександра Усика фаворитом у другому поєдинку проти Ентоні Джошуа.
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