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Наслідки удару РФ "Іскандерами" по Покровську. Фоторепортаж

9 серпня, 2023 середа
13:02
Війна з Росією наслідки удару РФ по Покровську

Рятувальники продовжують розбирати завали після російського подвійного удару по Покровську Донецької області. Станом на 9 серпня загинуло 9 людей, понад 80 отримали поранення різної тяжкості

Корреспондент "Еспресо TV" Артем Лагутенко побував на місці події й показав наслідки ворожого удару.

Російські терористи вечері 7 серпня завдали удару по житлових багатоповерхівках міста Покровськ. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено 12 багатоповерхівок, будівлі готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.

наслідки удару РФ по Покровську

Ракети прилетіли у самісенький центр міста, де було велике скупчення цивільних людей. Після першого удару рятувальники прибули на місце, щоб допомогти пораненим, але через 40 хвилин після цього терористи здійснили повторну атаку. Таким чином загарбники хотіли якомога більше жертв серед цивільного населення.

наслідки удару РФ по Покровську

Серед поранених - двоє дітей, обидва хлопці. Один із них - 11-річний Микита. Він  знаходиться у важкому стані. 

Також через ворожий удар пораненні працівники поліції та рятувальники, які першими приїхали на місце події для надання екстреної допомоги потерпілим та ліквідації наслідків руйнувань.

наслідки удару РФ по Покровську

Дві ворожі ракети типу "Іскандер" вбили 9 людей. Серед них є рятувальник та військовий. Одним із жертв російського терору став полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області. 

наслідки удару РФ по Покровську

З місця події вивезли 122 тонни будівельного сміття. До ліквідації наслідків обстрілів від ДСНС було залучено 46 осіб та 12 одиниць техніки.

Очільник Покровської ВА Сергій Добряк повідомив, що з місцевого бюджету буде виділено по 100 тисяч гривень родинам загиблих унаслідок обстрілу і по 80 тисяч гривень за зруйноване житло.

наслідки удару РФ по Покровську

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Україна
російська армія
тероризм
Донеччина
ракетний удар
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