"Хотів би, щоб обрали сторону, а не були медіаторами": Зеленський заявив про покращення відносин із Ізраїлем
Президент Володимир Зеленський хотів би, щоб Ізраїль, з яким в України покращилися відносини, обрав сторону, а не був медіатором у війні, яку розв'язала Росія
Про це Зеленський заявив під час пресконференції, присвяченої року з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Президент сказав, що Україна має історично прекрасні відносини з Ізраїлем. Також він зазначив, що Україна та Ізраїль ведуть переговори на різних рівнях і з різним керівництвом. Це розмови у різних форматах, на різних територіях, публічні та непублічні.
Зеленський зауважив, що позицію Ізраїлю було складно змінити. Причиною є непроста ситуація країни з Росією, Іраном і Сирією.
"Але я дуже хотів, щоб вони були не медіаторами в цій війні, а щоб обрали сторону. І авжеж, я хотів би, щоб вони обрали сторону України... Я знаю всі відповіді на ваші запитання, але я не зможу їх дати. Я не можу підставити покращення відносин України й Ізраїлю, які почалися", - наголосив Зеленський.
- 24 лютого президент України Володимир Зеленський розповів про роботу над притягненням РФ до відповідальності.
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