Про це Зеленський заявив під час пресконференції, присвяченої року з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Президент сказав, що Україна має історично прекрасні відносини з Ізраїлем. Також він зазначив, що Україна та Ізраїль ведуть переговори на різних рівнях і з різним керівництвом. Це розмови у різних форматах, на різних територіях, публічні та непублічні.

Зеленський зауважив, що позицію Ізраїлю було складно змінити. Причиною є непроста ситуація країни з Росією, Іраном і Сирією.

"Але я дуже хотів, щоб вони були не медіаторами в цій війні, а щоб обрали сторону. І авжеж, я хотів би, щоб вони обрали сторону України... Я знаю всі відповіді на ваші запитання, але я не зможу їх дати. Я не можу підставити покращення відносин України й Ізраїлю, які почалися", - наголосив Зеленський.