English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Хотів ще познімати, але сказали, що мене шукають": фотокор з Херсона розповів про життя в окупації та евакуацію
Ексклюзив

"Хотів ще познімати, але сказали, що мене шукають": фотокор з Херсона розповів про життя в окупації та евакуацію

23 серпня, 2022 вiвторок
16:34
війна з Росією Херсон

Люди в Херсоні чекають визволення міста, а окупацію важко назвати життям

Про це розповів фотокореспондент з окупованого Херсону Олександр Корняков.

"Насправді дуже важко жити в Херсоні. Це життям назвати дуже важко. Люди живуть зранку до обіду, потім сидять по хатах і чекають наступного дня, чекають визволення міста. Що стосується моєї роботи, я фотоапаратом міг знімати лише мітинги у перші місяці – далі робота стала неможлива. Всіх чоловіків дуже прискіпливо оглядають ФСБшники, військові. Навіть телефоном робити відкриту фотозйомку було неможливо, але я розробив свою систему, як можна було фотографувати хоча б життя в окупованому місті. Воно дуже сильно відрізняється від того, що ми бачили навіть у дев’яності, коли місто перетворилось у суцільний базар, де єдина робота – щось продавати одне одному", - сказав він.

За словами Корнякова, старші люди кажуть, що це гірше, ніж у дев’яності роки.  

"Я таємно знімав життя херсонців.  Ці фото зроблені більше випадково, чим професійно. Доводилось приглушати сам телефон, щоб не відображався екран, вимикати звук і знімати навмання. Потім приходив додому і щось вибирав", - зазначив фотокор.

Він розповів про перевірки людей в місті.

"На моїх очах, щонайменше двічі дівчат перевіряли, бо оркам здавалось, що їх знімають. Вони підходили, перевіряли фото і одного разу попросили видалити. Фото я зберігав на Google-диску. Ці фото відображають життя в місті. Я вважаю, що у безпеці ніхто не перебуває. Навіть за косий погляд можуть початися запитання. Я бачив, як хлопець пояснював військовому, що просто дивився на них і нічого не мав на увазі. Я знаю кілька людей, яких забирали за те, що вони родичі тих, хто не хоче співпрацювати. Їх катували і утримували кілька діб. Люди виходили зовсім іншими", - сказав Корняков.

Фотокор зазначив, що вчителів дуже "пресують".

"Погрожують, що заберуть до Маріуполя чи вивезуть до Сибіру. Люди протистоять, але є й ті, хто погоджуються працювати, їх дуже мало", -  додав він.

Корняков також розповів про свій виїзд на підконтрольну територію.

"На Херсонщині на блокпостах перевіряли швидко. Перевіряли багажник і нас пропускали. Пост у Василівці – там люди стоять по 5-7 днів. Вони там перевіряють речі. Якщо не дістав речі, вони починають їх витягувати, перегортати.  Я поклав свої речі на траві, вони подивилися і пішли далі, навіть ніхто нічого не чіпав. Я там сховав і об’єктив, і спалах та деякі речі, які б могли забрати. Коли я показав, що готовий до перевірки – в мене просто перевірили паспорт і сказали збирати речі", - зазначив фотокор.

Він додав, що довго відтягував виїзд.

"Я хотів їхати раніше, але хотів ще познімати. Кожен тиждень казав: "Ще тиждень і буду збирати речі". Мене попередили, що мене шукають, щоб я не йшов додому, а десь переховувався. Я ще тиждень просидів і уже вирішив їхати вимушено. Я не можу сказати точно, чому вони мене шукали. Це могло бути те, що настали часи співбесід для журналістів, примушувати їх до співпраці. Може мене хтось в місті побачив (я мав чітко виражену проукраїнську позицію). І той же Стремоусов – мій ідеологічний ворог, з якими я навіть маю судові справи. Можливо це, можливо інше. Слава богу, бесіди не було і я можу лише здогадуватися", - підсумував Корняков.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Херсон
окуповані території
Читайте також:
22 серпня, 2022 понедiлок
Нові зразки озброєнь проходять випробування на росіянах в Україні, - Згурець
22 серпня, 2022 понедiлок
"Буде ще більше пропозицій": Подоляк пояснив, чому РФ прагнутиме переговорів
Зброя зі США до України приходить швидше, ніж посилка у мирні часи
21 серпня, 2022 неділя
800 компаній зі США пропонують постачання зброї Україні в рамках ленд-лізу, - експерт Defense Express Рябих
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.52
    Купівля 39.52
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 39.42
    Продаж 40.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
23 серпня
17:58
Зузана Чапутова
Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти
17:57
вчителька
Директори шкіл Вроцлава шукають учителів з України
17:49
Потяг до перемоги
До столиці прибув "Потяг до перемоги"
17:40
Росія втрачає партнерів у Південно-східній Азії
Росія через агресію в Україні та санкції втрачає партнерів не лише у Європі, а й в Азії
17:37
Ексклюзив
Микола Княжицький
Путін мріяв про відновлення Радянського Союзу, але не врахував волю народу України, - Княжицький
17:37
Ексклюзив
путін лукашенко
У Європі не буде безпечно, поки Білорусь не стане частиною вільного світу, - дипломат Хара
17:35
Денис Шмигаль
Україна витратила майже 1 трлн грн від початку повномасштабного вторгнення Росії
17:22
вертоліт Алігатор
Українські військові збили ворожий гелікоптер К-52, який називають "алігатором"
17:22
Денис Шмигаль
В Україні до роботи повернулося понад 80% підприємств, - Шмигаль
17:22
Володимир Зеленський та Анджей Дуда
"Деяка допомога потребує тиші, але важливо, щоб цю тишу потім почув ворог": Зеленський про підсумки перемовин з польським президентом
17:21
деокупаціїя Крим
У Севастополі пролунали вибухи, окупанти наполягають, що працювала ППО
17:20
Тіна Кароль
VOICESOFNATION: Тіна Кароль у вигляді голограми заспівала гімн України
17:15
ООН закликала РФ надати незалежним спостерігачам доступ до українських військовополонених
17:02
Зеленський і Дуда відкрили в Києві Алею сміливості
"Символ хоробрості, дружби, підтримки України": Зеленський і Дуда відкрили в Києві Алею сміливості
17:00
Оновлено
Михайло Мудрик (на задньому плані)
УПЛ: "Шахтар" не зміг переграти "Металіст 1925", "Зоря" перемогла "Ворсклу", результати інших матчів 1-го туру
16:44
Ракета для польоту на Місяць в рамках місії Artemis 1
США вперше за пів століття запускають місію на Місяць
16:34
єДопомога
Ще 10 тисяч українців зможуть отримати допомогу від міжнародної організації
16:30
Ексклюзив
Україна Євросоюз
Ірландія підтримує право України на вступ у Євросоюз, - премʼєр-міністр Міхал Мартін
16:18
Серіал "Дім Дракона"
Наймасштабніша прем'єра НВО: перша серія "Дому Дракона" зібрала 10 млн переглядів за 2 дні
16:13
затримали шахраїв
Присвоїли майже 10 млн грн: затримали шахраїв, які обкрадали українців під виглядом оформлення єДопомоги
16:09
Ексклюзив
Микола Княжицький
Війна між Україною та Росією свідчить, наскільки сильнішою є демократична країна порівняно з тоталітарною, - Княжицький
16:04
президент Польщі Анджей Дуда
Зміна політики Заходу - це не просто припинення "Північного потоку-2", а його цілковитий демонтаж, - Дуда на Кримській платформі
15:59
окупанти вивезли дітей
Незаконно вивезених з Маріуполя дітей хочуть віддати на усиновлення в Краснодарському краї РФ
15:48
Ексклюзив
На фото Зеленський і Джонсон
Ми маємо надавати Україні військову підтримку, поки Росія не забере свої війська з української землі, - Борис Джонсон
15:44
Ліки
Буде не дорожче, ніж у Польщі та Чехії: з жовтня в Україні встановлять мінімальні та максимальні ціни на основні ліки 
15:41
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
Путін помилився, коли вважав, що зможе зламати український народ та Збройні сили України, - Столтенберг
15:40
Ексклюзив
Борис Джонсон
Путін хоче всієї України: прагне зробити те саме, що вже зробив з Кримом, - Борис Джонсон
15:34
Оновлено
Харків
У Харкові повідомляють про вибухи, є поранений
15:33
Зеленський Дуда
"Польща - це ваш тил, домівка, це ваші брати і сестри": Дуда запевнив українців у всебічній підтримці
15:24
Оновлено
обстріл ракета
Удар по Дніпру: окупанти зруйнували приватний будинок, ЗСУ збили три безпілотники
15:14
Ексклюзив
Усі логістичні шляхи окупантів на Херсонщині перебувають під вогневим контролем ЗСУ, - радник мера Головня
15:08
Росіяни з 24 лютого запустили з Криму понад 750 ракет, відновлення нашого контролю над півостровом стане історичним антивоєнним кроком у Європі, - Зеленський
15:02
бізнес-вумен
Мінцифри запускає безкоштовні вебінари, аби допомогти підприємцям поліпшити англійську
14:59
Джастін Трюдо
Канада надасть додаткову підтримку органам безпеки України
14:59
Оновлено
Київ, НСК Олімпійський
У Києві стартував новий чемпіонат України з футболу, "Шахтар" втратив очки з "Металістом 1925"
14:55
Зеленський
"Все Кримом почалося - Кримом і завершиться": Зеленський під час відкриття саміту Кримської платформи
14:50
Ексклюзив
за Путіна
Росіяни не здатні захистити навіть власних дітей, марно сподіватися на протести в РФ, - дипломат Хара
14:46
повітряна тривога
Інформація про оновлення сигналів тривоги – фейк, – розробники застосунку
14:34
nord stream 1 Північний потік газ
Німеччина заповнила газові сховища на понад 80%
14:26
школа окупант
"Помощь от простых людей, сочувствующих жителям": окупанти розробили нову методичку для агітаторів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV