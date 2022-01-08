"Христос воскресе!" Нардеп-"слуга" Тищенко вкотре оскандалився

Подробиці наводить Еспресо.TV.



Політик навів віршований текст, наприкінці якого були слова "Христос Воскресе!".







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Помилки Тищенко не помічав близько двох годин.







Вже коли скрішот з його оригінальним привітанням розійшовся мережею слова "Христос Воскресе!" було замінено на "Христос народився! Славіте Його!".