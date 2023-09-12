Хто і чому хоче купити Білоцерківську ТЕЦ: розслідування Еспресо

Про це йдеться у розслідуванні телеканалу Еспресо.

Проблемна ТЕЦ

Білоцерківська теплоелектроцентраль забезпечує теплом щонайменше 70 тисяч жителів міста, генерує електроенергію та має мільйонні борги, до яких призвело неефективне управління. Щодня борги зростають, а навколо ТЕЦ тривають суди.

Новий голова правління – Ігор Вигулярний, якого обрали акціонери для вирішення проблем, не може виконувати обов’язки через постійні судові процеси. Їх ініціює ПрАТ "Росава" – власник 9% акцій ТЕЦ, вимагаючи визнати рішення загальних зборів акціонерів недійсними. Поки тривають суди, ТЕЦ очолює призначений "Росавою" Вадим Богдан, і підприємство, яке забезпечує теплом і гарячою водою Білу Церкву, продовжує занепадати. На сьогодні ТЕЦ має сплатити 300 млн грн НАК Нафтогаз, а загальний борг підприємства перевищує 800 млн грн.

Наприкінці червня 2023–го року суд визнав позачергові збори акціонерів товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" законними, а Ігоря Вигулярного – чинним керівником. Але в той момент, коли він мав пристати до обов’язків, влада Білої Церкви на сесії міськради ставить питання про звернення до Нацбанку України щодо наміру придбання у комунальну власність частини Білоцерківської ТЕЦ.

Торги без аукціону

Нерухоме майно, устаткування та обладнання Білоцерківської ТЕЦ виставлено на продаж у рахунок погашення заборгованості перед НБУ Банком "Фінанси і Кредит".

У лютому 2023–го року Господарський суд Київської області задовольнив позов НБУ до АТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" про стягнення на передані в заставу НБУ 40% акцій ПрАТ "Білоцерківська Теплоелектроцентраль".

Згідно із законодавством, наступний крок – це прозорий аукціон, який мав організувати Нацбанк для продажу ТЕЦ. За даними аналітиків, ринкова вартість підприємства на таких торгах могла б становити не менше 2 млрд грн. Втім влада Білої Церкви запропонувала свою ціну – близько 300 млн грн.

Керівник Білоцерківського осередку "SUPPORT AZOV" Олександр Коломієць, вважає, що 300 млн грн можна було б витратити на важливіші потреби міста. А щоб забезпечити тепло у батареях містян – за значно нижчу ціну побудувати нову котельню.

До того ж, активіст не розуміє, чому саме зараз виникла нагальна потреба в придбанні підприємства. "Раніше місто не потребувало викупати, а от в 2023–му році, в такий тяжкий період, нам треба витягнути з кишень, затягнути пояси – не для будування заводів, а купити ТЕЦ. Мені здається, що частина коштів, які планується виділяти по цій схемі, буде десь осідати в потрібних руках", – коментує громадський активіст.

Російський слід

Місцеві активісти розповідають: термінова необхідність придбання теплоелектроцентралі з її боргами виникла невипадково, а занепад підприємства для його подальшого продаж може здійснюватись в інтересах російсько-українського бізнесмена Павла Фукса, проти якого РНБО у 2021–му році ввела санкції. Саме в його орбіту, за даними видання "Наші гроші", опосередковано входить компанія "Інвестохіллс Веста", яка спеціалізується на скупці проблемних заборгованостей банків.

Торік українські правоохоронці розпочали розслідування причетності "Інвестохіллс Веста" до ведення підривної діяльності в Україні на користь Росії. Згідно з даними з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у справі фігурує і депутат Київської облради Леонід Глиняний, пов’язаний, згідно даних youcontrol, з ПрАТ "Росава".

На підприємстві переконують: після передачі теплоелектроцентралі місту, Павло Фукс та "Інвестохіллс Веста" отримають повний контроль над ТЕЦ, призначать туди своє керівництво, яке продовжить накопичувати борги.

Народний депутат Микола Бабенко, який прибув на засідання Білоцерківської ради під час розгляду звернення про придбання ТЕЦ у власність міста, натякнув на підкуп народних обранців для голосування за таке рішення. "Єдиний правовий наслідок, який дане звернення буде мати, і я переконаний в тому, що вже має місце – це, скоріш за все, порушення кримінальних справ у звʼязку з підкупом депутатів", – прокоментував він.