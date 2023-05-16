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OPINION

Хто керує Білоруссю і її військами, - "восковий Лукашенко"?

Олексій Голобуцький
16 травня, 2023 вiвторок
08:04
Погляд Олексій Голобуцький

Бацька вперше зі святкування "9 мая" з’явився на людях – вже після того, як поповзли чутки, що він помирає (вже помер/ отримав інфаркт/ підхопив вірус/ отруївся...).

Вигляд має не найкращий – на фото стоїть як воскова фігура з експозиції Тюссо. На руці (тепер на кисті лівої, тоді як на параді в Москві це була кисть правої руки) знов бинти, очевидно після катетера (і якщо це кисті, то значить, що вени у звичайних місцях на обох руках вже подірявлені голками геть). Є інформація про системні проблеми в Лукашенка практично з усіма системами організму (ендокринна, серцево-судинна, майже всі інші). Організм в 68 років зношений в хлам. За словами наближеного джерела, "Домогтися сильного поліпшення самопочуття вже не вдасться. Так і буде з [постійними] ушпиталеннями".

Чутки про смерть Лукашенка ці фото розвіяли. Але занепокоєння зацікавлених сторін – ні. Постійна залежність від лікарів і лікарень однозначно дуже сильно впливатиме на його можливості керування країною. Зважаючи, що режим в Білорусі абсолютно авторитарний, все тримається суто на контролі самого Лукашенка, це важливий момент.

Відповідно, є певна ймовірність початку боротьби за владу в Білорусі – бо вожак очевидно ослаб, можна спробувати. Тут дуже сильним є чинник Росії – як фактичного донора Білорусі як "паразитної держави". Путін може захотіти поставити особисто власного "намісника" у ролі спадкоємця Лукашенка і хазяїна, фактично, "Білоруської області РФ". Але це не єдиний можливий сценарій: в Білорусі може початись і внутрішня боротьба за владу, що зумовить тотальний хаос.

Є певна ймовірність початку боротьби за владу в Білорусі – бо вожак очевидно ослаб, можна спробувати. Тут дуже сильним є чинник Росії – як фактичного донора Білорусі як "паразитної держави". Путін може захотіти поставити особисто власного "намісника" у ролі спадкоємця Лукашенка і хазяїна, фактично, "Білоруської області РФ". Але це не єдиний можливий сценарій: в Білорусі може початись і внутрішня боротьба за владу, що зумовить тотальний хаос

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І якраз варіант "хаосу" і "сварок за престол" набагато більш вигідний нам – бо унеможливить ефективне використання кремлем Білорусі (зробить його менш ефективним чи взагалі неефективним) для відкриття ще одного фронту проти нас.

Але поки певні формулювання в офіційних повідомленнях ЗМІ як мінімум дещо насторожують: "Лукашенку доповіли, що війська ППО Білорусі кілька діб у підвищеній бойовій готовності, а в суботу переведені в готовність номер один". Що це може означати?

а) Рішення щодо воєнних дій (нехай і поки оборонного(?) характеру) приймав НЕ Лукашенко. А хто?

б) Лукашенка відсторонено від оперативного (лаг – 2-3 дні орієнтовно, якщо зважати на формулювання "війська кілька діб...") керівництва чи то країною, чи тільки військовою сферою (Разово? А як же перспектива "постійних шпиталізацій"? Тимчасово? Остаточно?).

І це насправді дійсно цікаве і важливе питання: хто керував Білоруссю і її військами ці 6 днів? Хто керуватиме зараз? Як довго це робитиме не Лукашенко? Чим це обернеться для України?

Що цікаво, за словами того ж наближеного джерела, "на ноги Лукашенка ставлять лікарі з Москви, зокрема з центру ім. Бакульова". Перша ж думка: життя і здоров’я Лукашенко кремль щільно взяв під власний контроль. За однією відмашкою з кремля московські лікарі ненадовго за потреби стимулюватимуть здоров’я Лукашенка. А якщо відмашка буде інша, прямо протилежна: "Все, закінчуйте"?.. Раніше, нагадаю, з’являлись матеріали про контроль дій Лукашенка через родини його синів у заручниках кремля, ті мешкають в Росії вже кілька років. Тепер в руках кремля безпосередньо життя Лукашенка, в буквальному розумінні.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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