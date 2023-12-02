Я не розбирався докладно в справах Коломойського, але, якщо оприлюднена інформація про закриття апеляційною палатою ВАКС усіх проваджень НАБУ щодо олігарха відповідає дійсності, ризикну прокоментувати ситуацію — тим паче, що вона повністю відповідає моїм попереднім прогнозам.

Отже, спочатку повторю головне. Коломойський давно не "власник" Зеленського і навіть не його актив, а величезна проблема — в першу чергу, через полювання за ним американців. Він не має можливості (як колись із Порошенком) знищувати президента медійно, бо його канали повністю підконтрольні Банковій. Його фінансова підтримка також уже не актуальна для влади, котра має значно більші можливості красти, ніж Коломойський. Про абсолютно ефемерну для політиків моральну категорію "вдячності" (за те, що привів Зеленського до влади) згадувати взагалі смішно.

З іншого боку, ІВК гарантовано володіє вибухонебезпечною інформацією про фінансові зловживання Зеленського у спільних справах, а враховуючи характер сабжа, і задокументованими доказами.

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Відтак, лінія поведінки влади щодо Коломойського полягає в складному балансуванні. З одного боку, його не можна не "доганяти", щоб не зіпсувати ще більше стосунки з американцями. З другого — не можна викликати в Коломойського відчаю, котрий підштовхне його шукати контакту з американцями задля певної угоди з тамтешнім правосуддям.

Раптове слідство СБУ, відкрите кілька місяців тому, було рішенням дуже елегантним. Беню буквально вихопили тоді з-під носа НАБУ, позбавивши відносно незалежний і орієнтований на американців антикорупційний орган доступу до тіла. Нині, після закриття ВАКСом справ НАБУ-САП по Коломойському, контроль Банкової за кейсом стає ще сильнішим (хоча американський фактор існує), адже слідство СБУ, як і Київські кримінальні суди, є абсолютно керованими ОП. І це дає Коломойському цілком реальну надію.

Ну, що сказати? За рівнем ефективності й зловісності Татаров уже наближається до Портнова. Хоча, враховуючи їхній тісний звʼязок, я абсолютно не виключаю, що маємо справу саме з портновською комбінацією.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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