Ті, чиї руки в крові: хто такі ворожі коригувальники та чому вони наважуються на зраду

Коригувальники вогню є не лише на лінії фронту, але й у всіх областях України – це ворожі агенти, завербовані Росією люди, які "зливають" окупантам інформацію про розташування стратегічних та військових об'єктів. У тому числі й через них відбуваються ракетні удари по місцях великого скупчення людей, що призводить до численних жертв серед цивільного населення.

У статті ви дізнаєтеся про:

приклади роботи ворожих навідників;

мотиви коригувальників вогню;

роботу СБУ у затриманні навідників;

що робити, якщо вас хочуть завербувати.

Приклади роботи ворожих коригувальників



Посіпаками окупантів може бути будь-хто: від малого до старого, від сусіда до наукового керівника.

Яскравим прикладом є Олександр Косторний, 72-річний майор КДБ зі Львова, який навів ракети на Яворівський полігон. На жаль, тоді, у березні 2022 року, загинуло 64 людини, а ще десятки досі вважаються зниклими безвісти. Понад 100 людей зазнали поранень.

Фото: Олексій Арунян, Ґрати

Косторного впіймали 28 червня 2022 року й СБУ повідомила йому про підозру. Як заявили слідчі, Косторний у телеграмі надіслав росіянам карту Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівського полігону), на якій відзначив місця для ракетних ударів. Втім, Косторний своєї провини не визнає й заявляє, що буцімто надсилав "схему риболовно-мисливських угідь", мовляв, хотів показати другу, де збирає гриби. Зараз у цій справі тривають суди, крайнє судові засідання відбулося 22 листопада.

До слова, агент намагався балотуватися до Львівської міської ради та Верховної Ради щонайменше двічі.



Ще один з недавніх прикладів – доцент Харківського університету. Його підозрюють у коригуванні ударів РФ та фіксуванні переміщення військової техніки.

"Чоловік фіксував наслідки ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів атакував ворог. Також підозрюваний відстежував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією. Доцент також відстежував діяльність іноземних волонтерських організацій на території Харкова", – вказують в СБУ.

Науковця завербували на початку повномасштабного вторгнення, а зараз він перебуває під вартою без змоги внесення застави.



5 жовтня ворог влучив у кафе, де відбувалися поминки, у селі Гроза Куп'янського району, внаслідок чого загинули понад 50 людей – односельці, друзі, сусіди.

Вже згодом правоохоронні органи знайшли коригувальників, які навели російську ракету на своїх же близьких людей! Брати, Дмитро та Володимир Момони, які раніше служили в поліції, зрадили Україну у 2022 році, коли селище Шевченкове Куп‘янського району потрапило під окупацію.

Фото: СБУ

Вони приєдналися до псевдовлади. Коли селище звільнили ЗСУ, ті втекли до РФ та продовжували працювати на користь ворога. Вони збирали та передавали їм важливу інформацію. Для цього брати тримали контакт зі своїми колишніми сусідами та добували від них потрібні дані. Люди не підозрювали, що брати під час розмов насправді займалися саботажем проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки склали обом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки обидва зловмисники переховуються на території РФ, тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місцеперебування та покарання.

Ще один приклад – 21-річна дівчина з Кіровоградщини, яка за гроші фотографувала стратегічні об’єкти області.

За інформацію про залізничні переїзди та блокпости засуджена отримувала від російських кураторів від 2 до 4 тис. грн. За складніші завдання – фотографії та відеофіксацію місць дислокації українських військових, їхніх частин та техніки, оборонних підприємств та об’єктів критичної інфраструктури – від 25 до 35 тис. грн за один об’єкт. Під час судового засідання жінка сказала, що отримала за виконану роботу майже 150 тис. грн.

Фото: Судовий репортер

Спроба заробити гроші таким кривавим методом обернулися на довічне ув’язнення для неї.

Зі слів дівчини, її завербували, коли вона була в Маріуполі. Тоді окупанти її відпустили з умовою, що згодом вийдуть на контакт з нею та вимагатимуть певних послуг. Після того, як вона виїхала на підконтрольну територію, не звернулася до СБУ через спробу вербування, а реально використала можливість заробітку, жертвуючи своїми співгромадянами.

Великий розголос у суспільстві отримала також справа ексголови Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа. Наприкінці червня 2023-го його визнали винним у державній зраді й покарали довічним ув’язненням з конфіскацією майна.

Слідство навело докази його співпраці з російськими спецслужбами та передачі Росії даних про позиції українських військових, про наслідки російських обстрілів Миколаєва, передачу списків російських військовополонених та іншої секретної інформації.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Які мотиви переслідують ворожі навідники



Як розповіли в СБУ, найпоширеніші мотиви для наведення й коригування ворожого вогню – гроші та обіцянки посад в окупаційних адміністраціях. Іноді ідеться про посади у ФСБ чи інших держорганах РФ. Один із підозрюваних, що збирав та передавав дані про ЗСУ в Одесі, навіть написав заяву в МВС РФ із проханням про посаду.

Однак, є й інші категорії коригувальників – ідейні та "агенти-ждуни". Так звані ідейні зрадники – це громадяни України, які вірять в якусь альтернативну історію та пропаганду РФ про фашистський, нацистський чи ще якийсь там режим у нашій країні. Такі люди допомагають російським "асвабадітєлям" та ностальгують за СРСР, хоча не обов’язково застали його існування. По своїй природі такі невігласи є фанатиками й особливого заохочення для зрадницької діяльності їм не треба.

Одна з найнебезпечніших – сплячі агенти. Це ті, хто задовго до широкомасштабного вторгнення був завербований російськими спецслужбами й працював проти українського народу та держави Україна. Це професіонали, через яких гинуть велика кількість українців. Олександр Костецький, вищезгаданий коригувальник зі Львова, дуже підходить під цей опис. На щастя, старого агента впіймали та він не зможе більше завдати шкоди.

Отож, комусь потрібні гроші – йому обіцяють гроші. Тим, хто ідейно любить Росію, обіцяють нагороди, посади та вдячність росіян. Ображеним на життя загалом чи конкретно на українську державу тиснуть на можливість "довести свою значущість та відновити справедливість".

"Прихильники РПЦ – окрема історія. Є люди, яких не цікавлять ані гроші, ані політика. Але коли їм кажеш, що заради православ’я чи щоби в "іншому житті" було набагато краще – вони готові", – пояснює військовий експерт Іван Ступак.

Зі слів генерала-майора СБУ у запасі Віктора Ягуна, охочих співпрацювати з російськими спецслужбами найчастіше знаходять серед прихильників нині заборонених в Україні проросійських політичних партій. Представники цих партій, зазначає він, також складають і основу колаборантів.

Яке покарання світить за співпрацю з ворогом



За такі дії в умовах воєнного стану суд може покарати довічним ув’язненням з конфіскацією майна, як от дівчину з Кіровоградщини, якщо слідство кваліфікує їх як державну зраду. Або ж призначити від 12 до 15 років тюрми з конфіскацією майна, якщо слідство визначить це як колабораціонізм.

Також тих, кого СБУ визнає інформаторами армії й агентами спецслужб країни-агресора, можуть судити за статтями про створення терористичної організації (від 8 до 15 років тюрми з конфіскацією майна), про вчинення диверсії (від 10 до 15 років ув'язнення) чи порушення законів і звичаїв війни (в залежності від частини – від 8 до 12 років або від 10 до 15 років чи довічним ув'язненням).

Від початку великої війни СБУ розслідувала майже 400 кримінальних проваджень



Навідники та коригувальники ударів по військових об’єктах чи інфраструктурі були проблемою ще з 2014 року, каже полковник Збройних сил України, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов.

"Кількість прихильників Росії, готових диверсійною чи розвідувальною діяльністю сприяти противнику, принципово не змінилась з початком великого вторгнення, – додає колишній Генштабу. – Просто зараз і правоохоронні органи, і судова система динамічніше працюють на їхнє виявлення та притягнення до відповідальності".

"Від початку великої війни СБУ розслідувала майже 400 кримінальних проваджень стосовно 257 осіб, які коригували чи наводили ворожий вогонь. Загалом до суду скеровано обвинувальні акти щодо 224 осіб. Вже засуджено 77 коригувальників", – розповідає Liga.net речник СБУ Артем Дехтяренко.

Статистика стосується виключно статті 114-2 Кримінального кодексу – несанкціоноване розповсюдження інформації про ЗСУ.

Залежно від обставин злочину, коригувальникам/навідникам можуть інкримінувати й більш жорсткі статті (держзрада, пособництво державі-агресору, колабораційна діяльність), уточнюють у СБУ.



Найактивніше російські інформатори працюють у прифронтових регіонах, уточнюють у СБУ. Там "полюють" за координатами підрозділів ЗСУ, їхніми позиціями, блокпостами та ППО. Не менше уваги виявляють і до координат цивільних об’єктів – шкіл, лікарень, складської, енергетичної та логістичної інфраструктури.

Викрити коригувальників буває досить просто, адже вони постійно крутяться навколо стратегічних об’єктів та щось фотографують. Їх часто ловлять "на гарячому". До прикладу, людину, яка намагалась слідкувати за управлінням СБУ в Запорізькій області, виявили під час контрспостереження – побачили, що біля будівлі гуляє чоловік та постійно видивляється й фотографує.

Що робити, якщо вас хочуть завербувати



Генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун радить зразу звернутися до Служби безпеки України.