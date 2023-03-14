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OPINION

Хто запросив пропагандистку Альбац в Україну?

Зоя Казанжи
14 березня, 2023 вiвторок
08:02
Погляд Зоя Казанжи

Поки ви тут обговорюєте Оскар "хорошому росіянцю", у мене аж руки трясуться від іншого

Проросійська пропагандистка Євгенія Альбац таки доїхала в Одесу. 

Є інформація, що ця геббельсівна-лайт заїхала в Україну з російським паспортом. Не по ізраїльському. А це значить, що хтось із влади дав команду на дозвіл-візу-в’їзд.

Спочатку вона приїхала в Хмельницький. І от що ця особа спромоглась написати: "Очень чисто. Утром кофе в том же гранёном стакане с подстаканником. В Хмельницкий поезд пришёл минута в минуту". Бариня прибули, чисто тут у нас, не підвели холопи.

Я спеціально передивилась кілька її інтерв’ю вже після 24 лютого. Цитую вибірково: "У західних військових експертів немає такого уявлення, що зараз російську армію розгромлять. Не має зараз таких даних, що розгромлять. І до кінця року не розгромлять. На жаль… чи на щастя…. Я все-таки залишаюсь лояльною до свого прапора. Я не можу їм бажати.. ой".

Далі: "Хлопчики погано екіпіровані, у них немає бронежилетів".

Мені огидно її цитувати. Ну як???? Як, скажіть, можна отаке пускати в країну на 10-му році війни?! Вони все робили, щоб ця війна відбулась. А зараз плачуть по "мальчикам", які вбивають наших дітей. Співчувають окупантам і розповідають в прямих ефірах, що все "так несправедливо".

Як, скажіть, можна отаке пускати в країну на 10-му році війни?! Вони все робили, щоб ця війна відбулась. А зараз плачуть по "мальчикам", які вбивають наших дітей. Співчувають окупантам і розповідають в прямих ефірах, що все "так несправедливо"

Ця Альбац ще кілька років тому підраховувала у своїх ефірах, скільки загине українців, якщо раптом надумають "прокладати коридор до Криму".

Я вже мовчу про її дружби-контакти з Прилєпіним і Сімоньян, безсоромне позування на фото з ними, публічні поцілунки з пропагандистськими тварюками. Фу...

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Альбац підтримувала цей режим, дружила з найчорнішими його пропагандистами, а зараз постить фоточки з нашими загиблими, з розбомленими містами й свічками. Лицемірка туйова.

Альбац жерла і пила в Києві, коли тисячі людей хоронили легендарного Да Вінчі.

Жерла і пила у Вінниці.

Тепер приїхала жерти й пити в Одесу.

Вона тут вояж здійснює, розумієте?

Зрозуміло, що її сюди запросили. З тих, хто все ще продовжує сповідувати "какая разніца" і розповідати нам, що "нє всє русскіє одінаковиє, єсть харошиє"

Зрозуміло, що її сюди запросили. З тих, хто все ще продовжує сповідувати "какая разніца" і розповідати нам, що "нє всє русскіє одінаковиє, єсть харошиє".

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Вже пхали нам одну "харошу". Овсяннікова, пропагандистка з раша-тб. Вона тоді прибула на запрошення гендиректора Інтерфаксу-Україна Олександра Мартиненка, який збирався організовувати її лекції українським студентам-журналістам. Але відбувся розголос, і виступ, на щастя, було скасовано.

Тоді Овсяннікова виїжджала з країни через Одесу. І тоді мені сказали, попросивши не розголошувати, що про безперешкодний виїзд з нашої країни за неї попросили "з ОП".

Історія повторюється. Хто із влади (а такі "візити" не відбуваються просто так, лише за власної ініціативи фігурантки), продовжує шкодити Україні?!

Ми вам не раді. Слідом за вашим кораблем ідіть з нашої країни. Назавжди.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

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війна з Росією
Андрій Єрмак
пропаганда
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