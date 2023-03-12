І нам треба визнати, що саме це заходить людям.

Технологічно все можна пояснити. Інстаблогери мають мільйонні аудиторії. Своїм аудиторіям там ніхто не пропонує інтелектуальні продукти. Здебільшого розваги, одяг, ресторани (рестіки), бьюті-процедури – таке собі лакшері-життя якомога далі від вашого "отетово всєго". Попит диктує пропозицію. Ту пропозицію і задовольняють отакі от лідери думок Інстаграму. Тому що частина населення і досі перебуває у танку.

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До речі, я не беру словосполучення лідери думок в лапки. Бо немає тут іронії – вони справді гуру для тих, хто їх читає і на них підписаний.

Подоляк, як той, хто прагне утримувати свої медійні позиції, розуміє, як це працює. Звісно, "нижня білизна" не буде просувати відбудову країни чи оголошувати збір на купівлю дронів. Але ця "нижня білизна" в потрібний час нагадає своїм аудиторіям про "геній Зеленського" і "нікчемність його критиків".

Звісно, "нижня білизна" не буде просувати відбудову країни чи оголошувати збір на купівлю дронів. Але ця "нижня білизна" в потрібний час нагадає своїм аудиторіям про "геній Зеленського" і "нікчемність його критиків".

І пофіг, що там чувак, який на роковини Голодомору організовував голодні ігри, і пофіг, що там та, яка святкувала щось в Криму і розповідала, що після анексії там все зашібісь. І пофіг, що там блогериня вимагала сказати, "коли це все закінчиться, щоб ми могли планувати свою роботу і життя далі". І пофіг, що там блогер, жартуючи, пропонував Подоляку "дати слово пацана" щодо оголошеного терміну закінчення війни. У 2023 році, щоб ви знали на всяк випадок.

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Це все пофіг і ОП, і блогерам. Бо так формується лояльність серед "нижньої білизни", "збільшення губ без болю" і "двох спортивних костюмів за ціною одного". Від них ніхто не вимагатиме патріотичного контенту чи участі в ІПСО. Головне, що їх знають в ОП, вони знають "пацана з ОП", з ними розмовляли, як "з дорослими", навіть для їхньої зручності переходячи на російську мову. Бо ж "какая разніца".

Так формується лояльність серед "нижньої білизни", "збільшення губ без болю" і "двох спортивних костюмів за ціною одного". Від них ніхто не вимагатиме патріотичного контенту чи участі в ІПСО. Головне, що їх знають в ОП, вони знають "пацана з ОП", з ними розмовляли, як "з дорослими", навіть для їхньої зручності переходячи на російську мову. Бо ж "какая разніца"

Не можна залишати без нагляду таку величезну інстааудиторію.

Оскільки тренди вказують на те, що відеоконтент рулить, то в ОП мають запросити тіктокерів. А там теж величезна аудиторія. Спеціалісти з шоу це знають, до речі. На відміну від нас. І зараз я про це кажу цілком серйозно.

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Х…ло теж так починав. Свавільне викидання з ефіру неугодних, крістіна потупчик, зустрічі з "детєлямі кільтури і кіно" - далі ви знаєте. Так-так, я пам’ятаю вічну мантру – у нас так не буде, ми не такі, наше суспільство ще ніхто не підкорив і так далі

Бо телеаудиторія вже підготовлена, телеканали зачищені. У ФБ працюють "позитивні блогери" і "ботоферма Подоляка" ("ботоферму Порошенка" зачистили, повідомили нам). На ТБ і на радіо – суцільний "єдиний марафон".

Все логічно. Х…ло теж так починав. Свавільне викидання з ефіру неугодних, крістіна потупчик, зустрічі з "детєлямі кільтури і кіно" - далі ви знаєте. Так-так, я пам’ятаю вічну мантру – у нас так не буде, ми не такі, наше суспільство ще ніхто не підкорив і так далі.

Як зробити людей баранами й потім робити з ними все, що вам потрібно – майстер-клас з керування масами. Дорого. Звертатися в ОП.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

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