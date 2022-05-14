Хвостата рятувальниця Ніколь. Історія собаки, яка "працює" в евакуаційному потязі

Розповідь про кудлату провідницю з'явилася на сторінках "Вечірній Київ".

Історія хвостатої рятувальниці розпочалася ще чотири роки тому, коли на одній з залізничних станцій провідниця Тетяна знайшла застряглу посеред колій маленьку та брудну собаку. Залишити напризволяще в зиму тваринку жінка не змогла, тому забрала її. Спочатку хотіла знайти для собаки господаря, утім так нікого й не знайшла, залишила собі та названа Ніколі.



Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, собаці доводилося днями бути вдома самому, бо провідниця працювала цілодобово на евакуаційному потязі.



Тетяна Минькова зізнається, що в неї не було вибору, окрім того, як попросити керівництво Укрзалізниці дозволити Ніколь бути на змінах. Керівництво погодились взяти чотирилапу помічницю.

Тепер Ніколь рятує пасажирів від обстрілів та вибухів, а в купе провідниці відтепер її робоче місце.

8 травня президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським саперам, які розміновують звільнені території від російських окупантів, свою відзнаку отримав і пес Патрон із Чернігова.

Також пса Патрона запропонували розмістити на поштовій марці.

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