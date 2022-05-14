Хвостата рятувальниця Ніколь. Історія собаки, яка "працює" в евакуаційному потязі
Собака Ніколь з перших днів повномасштабної війни допомагає переселенцям, які тікають від бойових дій на евакуаційному потязі
Розповідь про кудлату провідницю з'явилася на сторінках "Вечірній Київ".
Історія хвостатої рятувальниці розпочалася ще чотири роки тому, коли на одній з залізничних станцій провідниця Тетяна знайшла застряглу посеред колій маленьку та брудну собаку. Залишити напризволяще в зиму тваринку жінка не змогла, тому забрала її. Спочатку хотіла знайти для собаки господаря, утім так нікого й не знайшла, залишила собі та названа Ніколі.
Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, собаці доводилося днями бути вдома самому, бо провідниця працювала цілодобово на евакуаційному потязі.
Тетяна Минькова зізнається, що в неї не було вибору, окрім того, як попросити керівництво Укрзалізниці дозволити Ніколь бути на змінах. Керівництво погодились взяти чотирилапу помічницю.
Тепер Ніколь рятує пасажирів від обстрілів та вибухів, а в купе провідниці відтепер її робоче місце.
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