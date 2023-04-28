Kids Team Fest: зіркові тіктокери та ветерани шоу-бізнесу дарують дітям свято та закликають задонатити на добрі справи
Цієї неділі, 30 квітня, у Києві стартує Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль Kids Team Fest. Ініціатива направлена на збір коштів на закупівлю реанімаційного обладнання для дітей та потреби ЗСУ
Будемо раді бачити вас в Парку Воїнів-Інтернаціоналістів (м.Харківська), початок запланований на 15.00. Вхід вільний.
У програмі фестивалю:
• конкурс талантів
• виступи зіркових артистів
• конкурси, подарунки, сертифікати
• розваги, фуд-корт, фан-зустрічі й звісно урочиста церемонія нагородження!
Взяти участь у фестивалі можете ви та ваші діти! Реєструйтеся на конкурс за цим посиланням.
Переможці відбору отримають можливість виступити на сцені разом з українськими зірками!
Закликаємо вас доєднатися до ініціативи та приєднатися до збору. Ціль: 250 000.00 ₴
Посилання на банку:
https://send.monobank.ua/jar/jUpMHcbzG
Номер картки банки:
5375 4112 0572 2767
Кожна ваша гривня або репост сприяє подоланню наслідків російської військової агресії!
Подаруємо дітям щасливий день та разом зробимо добру справу.
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