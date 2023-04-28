Kids Team Fest: зіркові тіктокери та ветерани шоу-бізнесу дарують дітям свято та закликають задонатити на добрі справи

Будемо раді бачити вас в Парку Воїнів-Інтернаціоналістів (м.Харківська), початок запланований на 15.00. Вхід вільний.

У програмі фестивалю:

• конкурс талантів

• виступи зіркових артистів

• конкурси, подарунки, сертифікати

• розваги, фуд-корт, фан-зустрічі й звісно урочиста церемонія нагородження!

Взяти участь у фестивалі можете ви та ваші діти! Реєструйтеся на конкурс за цим посиланням.

Переможці відбору отримають можливість виступити на сцені разом з українськими зірками!

Закликаємо вас доєднатися до ініціативи та приєднатися до збору. Ціль: 250 000.00 ₴

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/jUpMHcbzG

Номер картки банки:

5375 4112 0572 2767

Кожна ваша гривня або репост сприяє подоланню наслідків російської військової агресії!

Подаруємо дітям щасливий день та разом зробимо добру справу.