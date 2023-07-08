У Києві небо майже захищене, на черзі інші міста, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков у суботу, 8 липня, заявив, що питання щодо захисту неба Києва від російських ракет практично вирішене. На черзі інші міста України
Про це він написав 8 липня у facebook.
"Я не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Бо це очевидно протирічило їхній меті. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі - ще ні, але працюємо", - йдеться у повідомленні.
- Міністр оборони Олексій Резніков розповів про п'ять принципів щодо касетних боєприпасів США, яких буде дотримуватися Україна під час визволення окупованих територій.
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