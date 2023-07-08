Про це він написав у twitter.

За його словами, ці принципи суттєво допоможуть Збройним силам в деокупації захоплених РФ територій і збереженні життів українських солдатів.

"Хочу наголосити, що, реалізуючи своє невід’ємне право на самооборону, ми й надалі неухильно дотримуватимемося всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, які підписала та ратифікувала Україна", - зазначив міністр.

Він також зауважив, що мета України - завдати максимальних втрат російським окупантам, аби врятувати більше життів українських громадян.

"Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українців зможемо врятувати. У наших інтересах зберегти життя наших солдатів. Ось чому ми продовжуватимемо робити це, використовуючи всі смертоносні озброєння, які є у нас", - підкреслив Резніков.

П'ять головних принципів, за словами міністра, яких Україна дотримуватиметься при застосуванні касетної зброї:

Україна використовуватиме ці боєприпаси лише для деокупації українських міжнародно визнаних територій. Ці боєприпаси не будуть використовуватися на території РФ;

Не використовувати боєприпаси у міській забудові. Касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки в місцях скупчення російських військових;

Україна буде вести суворий облік використання цієї зброї та локальних зон, де вона буде використовуватися;

Після звільнення ці території будуть пріоритетними для цілей розмінування;

Україна буде звітувати партнерам про використання цих боєприпасів і про їхню ефективність, щоб забезпечити належний стандарт прозорого звітування та контролю.

"Про ці п’ять принципів я особисто письмово поінформував наших американських партнерів", - зауважив Резніков.

Що відомо про касетні боєприпаси

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

30 червня стало відомо, що США близькі до погодження надання Україні касетних боєприпасів.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя. А 7 липня проти надання касетних боєприпасів виступила Німеччина.

7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.

7 липня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.