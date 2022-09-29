English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Світ "Києву потрібна важка зброя, і Європа має бути готова зробити наступний крок": Роберта Мецола закликала до подальшої підтримки України

"Києву потрібна важка зброя, і Європа має бути готова зробити наступний крок": Роберта Мецола закликала до подальшої підтримки України

29 вересня, 2022 четвер
00:22
Світ Роберта Мецола

Виступаючи на заході "Ніч європейських ідей" у Берліні, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола закликала до подальшої підтримки України

Про це вона сказала у своїй промові, яку оприлюднено на сайті Європарламенту.

Роберта Мецола зазначила, що на Європу чекають нові складні часи, коли доведеться  впоратися "зі штормом інфляції, політичної невизначеності, дефіциту продовольства, зростання вартості життя та скорочення запасів енергії в той час, як ціни на електроенергію різко зростають". І нагадала, що з цими викликами доведеться боротися в контексті війни Росії в Україні.

"Ми перебуваємо на етапі прийняття рішення. Україні потрібна зброя, щоб вижити. Більшість її оборонної промисловості було знищено, але багато наших держав – членів ЄС втрутилися, тому Київ вдалося зберегти в березні. Але на цьому наступному етапі війни Україні знадобиться важка зброя. Потрібні танки, і ми повинні бути в змозі зробити наступний крок", – наголосила президентка Європарламенту.

Вона озвучила два можливі плани допомоги Києву. Один із них – ініціатива Leopard Tank щодо надання Україні приблизно 90 танків Leopard 2. 

"Ми знаємо, що навіть ті з них, які не готові до бою, можна відносно швидко відновити. Це може означати, що танки сучасного стандарту стануть доступними швидко. Країни, які надають танки, зможуть отримати відшкодування через європейські фонди, як-от Фонд миру, і це означає, що всі зможуть зробити свій внесок у ці зусилля", – сказала вона.

Інший план, який оприлюднила пані Мецола, – це програма ленд-лізу, яка надасть Україні прямий доступ до збройної промисловості ЄС. 

"Коли наші держави-члени об’єднають зусилля, жодна окрема держава-член не зазнає надто суттєвого погіршення своєї власної обороноздатності", – наголосила Роберта Мецола .

"Обидва варіанти мають своїх прихильників і противників. Жоден з них не є досконалим, але нічого не робити – не варіант. Немає часу на самовдоволення. Для цього потрібна лише політична воля", – зауважила президентка Європарламенту, додавши, що Європа має перейти "від спеціальних рішень до справжнього Союзу безпеки та оборони, який доповнює, а не конкурує з НАТО".

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Роквелл B-1 Лансер
27 вересня, 2022 вiвторок
США можуть без використання ядерної зброї знищити армію РФ одним потужним ударом, - авіатор Хазан
прикордонник
27 вересня, 2022 вiвторок
Держприкордонна служба не випускає студентів і навіть дозволяє собі їх бити, - мама студента Надія Моравська
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
27 вересня, 2022 вiвторок
"Скоро здесь пол-России будет": перехоплена розмова окупанта з реакцією на мобілізацію
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.85
    Купівля 40.85
    Продаж 41.76
  • EUR
    Купівля 39.05
    Продаж 40.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
29 вересня
01:48
Через шторм росте загроза мінної небезпеки
У Чорному морі через шторм зросла мінна небезпека, - ОК "Південь"
00:48
Військовий конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває
Азербайджан та Вірменія вкотре звинуватили один одного в обстрілах, є поранені і загиблі
00:46
указ президента
Зеленський утворив на Запоріжжі три військові адміністрації
2022, середа
28 вересня
23:44
Денис Попов
Троє футболістів "Динамо" відновились від травм
23:37
Юрій Бутусов
Перші частини мобілізованих росіян уже розбиті в Україні
23:31
Джастін Трюдо і Володимир Зеленський
Зеленський запропонував Трюдо стати лідером у глобальних зусиллях з розмінування України
23:29
ЗСУ
Німеччина передає Україні розвіддані про військо РФ від початку літа, – Die Zeit
23:18
Зеленський
Росія помиляється, якщо думає, що світ злякається оголошень про анексію, - Зеленський
23:09
Володимир Зеленський у Ізюмі
Почалась реалізація плану допомоги кожному, хто був нещодавно звільнений з полону, - Зеленський
23:03
Ексклюзив
Микола Княжицький
Коли ми фінансуємо армію, ми не повинні забувати про культуру, - нардеп Княжицький
22:49
Черга на кордоні Росії після оголошення мобілізації
Латвія, Румунія та ще низка країн порадили своїм громадянам якомога швидше покинути Росію
22:46
ЗСУ
ЗСУ знищили російський штаб у Лисичанську
22:28
Оновлено
Кривий Ріг
Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами: пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури
22:27
Оновлено
Агресор не знищив жодної установки HIMARS
Україна отримає від США 18 нових HIMARS: Пентагон оприлюднив деталі нового пакету військової допомоги на $1,1 млрд
22:25
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ "у лоб" на Лиман не йдуть, а забезпечують оточення ворожого угруповання. Колонка Сергія Згурця
22:20
Українська ППО
Українська ППО знищила 4 із 5 ракет Х-59, якими росіяни обстрілювали Запоріжжя та Дніпропетровщину
22:15
Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 вересня
21:48
На фото Михайло Подоляк
В ОП нагадали іноземним "спостерігачам" про відповідальність за участь у псевдореферендумах
21:45
Сумщина
Росіяни обстріляли громаду на Сумщині з артилерії та мінометів: пошкоджено будинки та лінію електропередачі
20:49
Сказали, що нас там правильно бомблять: російські хокеїсти спровокували бійку з українцями під час матчу Континентального кубка
20:30
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація на Півдні для ЗСУ майже ідеальна, - головний редактор Defense Express Катков
20:25
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:24
Олександр Гвоздик
Завдяки Путіну я повертаюсь у бокс: український ексчемпіон світу заявив про відновлення кар'єри
20:02
Журналістка олеся Біда
Журналістка hromadske відмовляється від номінації премії Thomson Foundation через дописувачку проросійського ЗМІ серед учасників конкурсу
20:00
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Британська розвідка припускає, що Росія підірвала "Північні потоки" підводним дроном
19:56
Владислав Гераскевич
Російський спорт – це шахрайство, пропаганда війни й підтримка тероризму, - скелетоніст Гераскевич
19:46
Бустерна доза
Захворюваність на коронавірус в Україні зростає, МОЗ закликає вакцинуватись якомога швидше
19:33
Норвегія
Пошкодження "Північних потоків": Норвегія спрямує військових на захист нафтових і газових веж країни
19:27
Південна Корея відмовляється від запуску супутників за допомогою російських ракет через санкції
19:23
Павло Пчельников
У Москві застрелився директор однієї з дочірніх компаній РЖД
19:15
Джастін Трюдо
Псевдореферендуми та підтримка України: про що Зеленський говорив з прем'єром Канади Трюдо
19:10
Сергій Палкін
"ФІФА діє майже як монополія", - гендиректор "Шахтаря" закликав ФІФА погнати Росію з організації
19:04
мобілізація рф солдати орки
У Росії мобілізовують осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків і старших за 60 років, - Генштаб
19:00
"Війна двох культур: час побудувати стіну?" Ірма Вітовська-Ванца в онлайн-проєкті "Власні назви"
18:55
Будинок культури Ірпінь
Мінкульт оголосив збір коштів на відновлення Будинку культури Ірпеня - одного з найстарших в Україні
18:47
санкції проти РФ
США готують санкції проти системи "Мир" і ключових фінансових агентств РФ, - WSJ
18:36
Микола Княжицький
Деколонізація українського культурного простору - справа національної безпеки
18:36
на фото: колаборантка
Передавали ворогу інформацію про ЗСУ: двом жителям Донеччини оголосили підозру
18:34
Ентоні Джошуа та Олександр Усик (праворуч)
Усик дав пораду, як реанімувати кар'єру Джошуа
18:33
Сенат США
Допомога Україні у $12,4 млрд: Сенат США підтримав законопроєкт про тимчасове держфінансування
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV