Про це вона сказала у своїй промові, яку оприлюднено на сайті Європарламенту.

Роберта Мецола зазначила, що на Європу чекають нові складні часи, коли доведеться впоратися "зі штормом інфляції, політичної невизначеності, дефіциту продовольства, зростання вартості життя та скорочення запасів енергії в той час, як ціни на електроенергію різко зростають". І нагадала, що з цими викликами доведеться боротися в контексті війни Росії в Україні.

"Ми перебуваємо на етапі прийняття рішення. Україні потрібна зброя, щоб вижити. Більшість її оборонної промисловості було знищено, але багато наших держав – членів ЄС втрутилися, тому Київ вдалося зберегти в березні. Але на цьому наступному етапі війни Україні знадобиться важка зброя. Потрібні танки, і ми повинні бути в змозі зробити наступний крок", – наголосила президентка Європарламенту.

Вона озвучила два можливі плани допомоги Києву. Один із них – ініціатива Leopard Tank щодо надання Україні приблизно 90 танків Leopard 2.

"Ми знаємо, що навіть ті з них, які не готові до бою, можна відносно швидко відновити. Це може означати, що танки сучасного стандарту стануть доступними швидко. Країни, які надають танки, зможуть отримати відшкодування через європейські фонди, як-от Фонд миру, і це означає, що всі зможуть зробити свій внесок у ці зусилля", – сказала вона.

Інший план, який оприлюднила пані Мецола, – це програма ленд-лізу, яка надасть Україні прямий доступ до збройної промисловості ЄС.

"Коли наші держави-члени об’єднають зусилля, жодна окрема держава-член не зазнає надто суттєвого погіршення своєї власної обороноздатності", – наголосила Роберта Мецола .

"Обидва варіанти мають своїх прихильників і противників. Жоден з них не є досконалим, але нічого не робити – не варіант. Немає часу на самовдоволення. Для цього потрібна лише політична воля", – зауважила президентка Європарламенту, додавши, що Європа має перейти "від спеціальних рішень до справжнього Союзу безпеки та оборони, який доповнює, а не конкурує з НАТО".

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