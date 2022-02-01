Київ перейшов із "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину
1 лютого Київ перейшов із "жовтої" зони карантинних обмежень до "помаранчевої"
Про це повідомляє МОЗ.
У Києві станом на 31 січня зареєстрували перевищену динаміку рівня госпіталізацій. Цей показник становить 50,9% за визначеного рівня ≤50%.
Як заявив директор Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко, області-лідери з вакцинації проти коронавірусу продовжують давати найменше навантаження на медичну систему та показують найнижчий рівень захворюваності.
"Київ, Київська і Полтавська області, ці регіони демонструють найнижчі показники по захворюваності і найвищі - по вакцинації. Сьогодні Київ увійшов до "помаранчевого" рівня через динаміку, але рівень захворюваності продовжує бути одним з найменших", - зазначив він.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.64Продаж 32.1
- Актуальне
- Важливе