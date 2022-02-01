Київ перейшов із "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину

Про це повідомляє МОЗ.



У Києві станом на 31 січня зареєстрували перевищену динаміку рівня госпіталізацій. Цей показник становить 50,9% за визначеного рівня ≤50%.



Як заявив директор Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко, області-лідери з вакцинації проти коронавірусу продовжують давати найменше навантаження на медичну систему та показують найнижчий рівень захворюваності.



"Київ, Київська і Полтавська області, ці регіони демонструють найнижчі показники по захворюваності і найвищі - по вакцинації. Сьогодні Київ увійшов до "помаранчевого" рівня через динаміку, але рівень захворюваності продовжує бути одним з найменших", - зазначив він.

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