Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає НВ.

"Ми говорили завжди відверто, що Київ постійно під загрозою. Дійсно люди повертаються з різних причин. Але все одно нам треба розуміти, що війна в гарячій фазі і Київ, як основна ціль Російської Федерації, нею і залишається", - сказала вона.

5 червня РФ завдала чотири ракетні удари по Дарницькому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ) у Києві. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.