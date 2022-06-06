Київ постійно під загрозою як основна ціль росіян, - Маляр
Київ залишається головною ціллю російських окупантів, тому перебуває під загрозою постійно
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає НВ.
"Ми говорили завжди відверто, що Київ постійно під загрозою. Дійсно люди повертаються з різних причин. Але все одно нам треба розуміти, що війна в гарячій фазі і Київ, як основна ціль Російської Федерації, нею і залишається", - сказала вона.
5 червня РФ завдала чотири ракетні удари по Дарницькому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ) у Києві. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.
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