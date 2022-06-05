У Києві та області пролунали звуки вибухів. Щонайменше одна людина постраждала
5 червня близько 6 ранку в Києві пролунало кілька вибухів. Попередньо повідомлялося й про подібні звуки обстрілів у області
Про це повідомили у застосунку "єТривога", інформацію також підтверджують місцеві жителі.
Офіційної інформації про вибухи в Києві чи області поки немає.
ЗМІ повідомляють, що ракети влучили в один зі столичних районів. Після цього нібито спалахнула пожежа.
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Мер міста Віталій Кличко підтвердив Кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах.
"Друзі! Кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація - згодом", - написав міський голова Києва.
Також очільник міста Бровари Ігор Сапожко в телеграмі написав про вибухи в сусідніх громадах.
Близько 6 ранку ворог здійснив обстріл територій в безпосередній близькості до нашої громади. Станом на зараз інформації щодо руйнувань у Броварській громаді немає.
Закликаємо зберігати спокій та залишатися в безпечних місцях", - пише Ігор Сапожко.
Мер Броварів додає: "Після прильотів у столиці відчувається запах чадного диму у повітрі. Закрийте вікна і утримайтесь від прогулянок на вулиці".
Станом на 8 ранку Віталій Кличко повідомляє, що нині одна людина постраждала від російських авіаударів. Її госпіталізували.
"На цю мить жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки", - додав мер.
У Київські обласній військовий адміністрації пізніше повідомили, що 5 червня зранку над Обухівським районом силами ППО було збито ворожу ракету. Попередньо - жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється.
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- Крім того, вибухи було чутно у Миколаєві. Також вранці 5 червня в Одесі було неспокійно і місцеві чули вибухи.
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