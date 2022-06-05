В Одесі було чути вибухи

Про це Еспресо.TV повідомили місцеві.

Офіційної інформації про вибухи в Одесі поки немає. Жителі міста наголосили, що в районі 5:00 чули декілька гучних вибухів.

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 04:47. Місцевим краще залишатись в укриттях аж поки не пролунає відбій.

Оновлено.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що на Одещині не зафіксовано попадань російських ракет.

"В місті та регіоні обстрілів не зафіксовано.



Не ігноруйте сигнали сповіщення. Імовірність ракетних атак ворога залишається високою", - пише речник.

Екіпажі двох українських військових кораблів ВМС Збили дві ворожі ракети над Миколаївською областю.

У небі над Одещиною 4 травня ЗСУ знищили російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост".

Вранці 5 червня в Одесі було неспокійно і місцеві чули вибухи. Також рашисти влучили у столицю.

4 червня росіяни завдали ракетного удару по сільгосппідприємству в Одеській області, внаслідок якого постраждало двоє людей.

Сергій Братчук розповів, що кілька днів ворог обстрілював Одещину з невеличкими перервами, саме з літаків стратегічної авіації, а 3 червня був вихід ракет із Чорного моря.

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